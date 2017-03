El pollo gigante que tiene a todos perplejos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todo el mundo anda cacareando en las redes sociales sobre un vídeo que muestra a un verdadero coloso de la naturaleza, un engendro que tiene a todos perplejos con su tamaño y magnificencia. Se trata de un vídeo cuya procedencia es un misterio y que apareció en la cuenta de Twitter bajo el nombre de LifesBook_Ceo, el cual muestra a un gallo de proporciones descomunales saliendo del casillero y estirando las patas por el gallinero.



Muchos no pueden creer lo que ven e incluso están hablando de un supuesto montaje. Las reacciones son lógicas pero la verdad es que, aunque no estamos adaptados a ver un gallo de este tamaño, el famoso pollo no tiene nada de extraño.



La nueva estrella plumifera de Twitter pertenece a una raza que fue creada en Estados Unidos en la década de 1870 combinando varias especies importadas desde China. El resultado fue una especie nombrada Brahma, cuyos ejemplares pesan entre 10 y 12 libras en promedio. Sin embargo, algunos casos excepcionales pueden llegar a pesar hasta 18 libras y medir 4 pies de alto, una especie de Shaquille O’Neal del mundo avícola. El susodicho mencionado aquí parece ser un caso de esos.



Los pollos Brahma se concibieron con el objetivo de aumentar la producción de carne. Sin embargo, nunca llegó a convertirse en la raza principal de la industria ya que demora hasta 8 meses en alcanzar su tamaño final, mientras que los pollos comunes pueden ser sacrificados a alrededor de las 10 semanas de edad.



Debo confesar que más que preocuparme por la credibilidad del vídeo, mis primeros pensamientos al verlo fueron de una naturaleza voraz. Vinieron a mi mente varias interrogantes: ¿Cuántas personas pueden comer de un pollo como este? ¿Tendrá el sabor de un pollo normal? ¿Será de carne dura o blanda? No me culpen por ello. Después de todo el pollo es una parte esencial de la dieta de muchos de nosotros.







El asombroso vídeo







FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/178289/el-pollo-gigante-que-tiene-a-todos-perplejos-en-twitter-es-real-o-es-un-montaje