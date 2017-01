Estos síntomas te permitirán saber si tu perro tiene artritis

(Tomada de la Red)

Uno de los problemas que hay en la salud de los perros es que, si sufren algún tipo de dolencia, no nos pueden decir que la tienen. Es decir, seremos nosotros los que tengamos que averiguar los síntomas con el fin de saber qué está pasando y, por lo tanto, aplicar los remedios que sean convenientes. Uno de los males más difíciles de detectar es la artritis. Sin embargo, podemos daros algunos consejos que os permitan saber si vuestro perro sufre o no esta enfermedad.



En primer lugar debemos tener claro que la artritis en perros es igual que en humanos. Es decir, se trata de una enfermedad degenerativa de las propias articulaciones que limitará los movimientos de los animales que la padezcan. No en vano, se causa una inflamación y degeneración articular, produciendo también rigidez, cojera y dolor. La enfermedad puede afectar a perros de todas las edades. Sin embargo, existen sectores que pueden resultar más damnificados, sobre todo en los animales que tienen más de ocho años.





Por lo general, existen tres síntomas que os indicarán que el perro tiene artritis. Por una parte, está la cojera. Esta provocará que el perro cojee ligeramente. Será importante que comprobéis que la dolencia no está provocada por la enfermedad que nos atañe. Si el animal tiene rigidez cuando despierta, también es un síntoma de la enfermedad. Los niveles de rigidez pueden variar.



Por último, mencionar el dolor crónico. El dolor puede aparecer cuando camina o en cualquier momento. En todo caso, podéis detectar este factor debido al comportamiento del propio animal, el cual podría ser diferente al habitual.



Decir, en todo caso, que existen síntomas más pequeños que también os indicarán que el perro sufre artritis. Entre estos se encuentran el desánimo y la pérdida de apetito. Por supuesto, si sospecháis que el animal podría tener alguna enfermedad grave, nuestra recomendación es que acudáis al veterinario. Así podréis evitar a tiempo problemas más graves.



Fuente:http://www.faunatura.com/estos-sintomas-te-permitiran-saber-perro-tiene-artritis.html