¿Has probado la acupuntura?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La acupuntura, empleada como tratamiento de belleza, permite el rejuvenecimiento y revitalización del cutisEsta técnica de la medicina tradicional china utiliza la inserción de pequeñas agujas en áreas específicas de cara, orejas, cuello, brazos, tronco y piernas a través de canales o meridianos de energía.De esta manera, se estimula el flujo de energía vital la cual empieza a circular nuevamente y con vigor por los meridianos, nutriendo y reparando, entre otras cosas, las funciones celulares regenerativas.Entre los beneficios que tiene este tratamiento facial natural se encuentran:1. No es doloroso, ni requiere un proceso de recuperación.2. Estimula y restablece la salud y armonía de los órganos internos.3. No produce secuelas, ni inflamación.4. Los resultados se pueden ver rápido. Lo que se recomiendan son varias sesiones (hasta 10), por lo que el cambio y la mejoría se aprecian luego de la mitad.5. Al rejuvenecer naturalmente, la expresión del rostro se suaviza y no cambia, así que es una buena alternativa a la cirugía estética.6. Ayuda a reparar la función de los sentidos como la vista, el oído y el gusto.7. Los efectos colaterales positivos pueden incluir aumento de energía, pérdida de peso, disminución de la ansiedad y mejoras de la digestión.8. Incrementa la producción de colágeno y la elastina reafirmando la piel y rellenando las arrugas.9. Tiene un efecto de drenaje regulando la secreción de las glándulas sebáceas mejorando la elasticidad de la piel y evitando la obstrucción a nivel cutáneo.10. Reduce las líneas de expresión, bolsas en los ojos, cejas caídas, papada, patas de gallo y cualquier señal de envejecimiento.Por: Ana Sofía RamosFUENTE: Eme de mujer