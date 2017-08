Consejos para controlar tus celos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los celos son normales, pero pueden matar a cualquier tipo de relación.Esto se debe a que nadie quiere compartir la vida con una persona que dude o desconfíe de su pareja. Si tienes celos te presentamos varios tips para que sepa lidiar con ellos.Esta emoción se crea cuando pensamos que estamos a punto de perder algo o alguien muy importante para nosotros. En una relación puede desarrollarse cuando la pareja no cuenta con mucho tiempo o le presta mucha atención.Puede que los celos sean inciertos pero sea como sea siempre creará situaciones incómodas que pueden llevar a una separación. En especial cuando se convierte en algo patológico.Si no deseas que tu relación termine por culpa de los celos, te presentamos varios consejos que puedes poner en práctica y aprendas a evitarlos.TIPS PARA ACTUAR CORRECTAMENTE CUANDO TIENES CELOSLo primero que tenemos que tener en cuenta es descubrir si en serio existe un problema dentro de la relación. Si es así se tiene que intentar resolverlos antes de que empeoren o se cree un distanciamiento.Debemos determinar si los celos están ocurriendo por una situación real o algo que imaginamos. Esto es complicado porque tenemos que “excavar” en nuestras propias inseguridades o temores. Una vez hayamos descubierto que no existe ningún problema es momento de entablar una conversación honesta con tu pareja acerca de lo que sientes.No es ningún secreto que los celos son un derivado de las inseguridades y baja autoestima. Por lo que tenemos que empezar a querernos, y dejar de compararnos con los demás.Cuando sientas muchos celos trata de disimular. Evita actuar de forma posesiva, defensiva y destructiva, esto solo perjudicará tu relación. Trata de mostrar confianza y seguridad de tu relación. Puedes entablar una conversación con esa persona de la que tienes celos, así sabrá que no tienes nada que temer.¿En realidad deberías sentir celos? En ocasiones las mujeres -y hombres- se vuelven paranoicas con situaciones inocentes. Una sonrisa, un abrazo o un chiste interno no demuestra nada, simplemente una amistad.Lo más importante ante los celos es saber que no deben existir dentro de tu relación. Para ello se tiene que fomentar la confianza entre ambos. Así sabrán que ninguna tiene nada porqué temer, ya que se sienten felices tal y como están.Por: Yessica MardelliFUENTE: Eme de Mujer