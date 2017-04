Van 221 reportes por maltrato animal

ENSENADA, Baja California(GH)

La Asociación protectora de Animales “Ellos Son La Razón”, informó que en lo que va del año la Policía Municipal ha recibido 221 reportes de maltrato animal, sin embargo, no están aplicando las multas por falta de conocimiento al Bando de Policía y Buen Gobierno.



“A través de nuestra página la gente nos comenta que cuando reportan un caso la Policía no aplica ninguna sanción debido a que desconocen que el maltrato animal está considerado en el bando de policía”, señaló Ana Daniela García Salgado, vocera.



Asimismo, refirió que también hay oficiales que han manifestado que no pueden aplicar ninguna multa debido a que no les han entregado la papeleta de infracción.



“Los reportes van en incremento y es lamentable que la policía no esté actuando, esto desanima mucho a la gente en seguir denunciando porque piensan que no pasa nada”, expresó.



Mencionó que la mayoría de los reportes son de perros que fueron amarrados durante días sin alimento, algunos que incluso tienen la cadena encarnada, casos de desnutrición extrema y animales que son golpeados por sus dueños.



De acuerdo a los datos proporcionados por C-4, la zona con el mayor número de reportes por maltrato animal es la Colonia 89, sin embargo, también se han registrado múltiples casos en la Colonia Jalisco, Colonia Arcoíris, Pórticos del Mar y Villas, entre otras.



García Salgado recordó que cuando fue regidora en la administración pasada presentó una iniciativa en conjunto con la asociación para que en los artículos 26 y 30 del Bando de Policía y Buen Gobierno quedaran establecidas más de 30 fracciones que conllevan una infracción por el maltrato animal.



“La multa puede ser de 25 a 50 salarios mínimos, traducido en pesos estaríamos hablando de 2 mil a 4 mil pesos aproximadamente, si estos 221 reportes se hubieran multado con el mínimo el Ayuntamiento hubiera recaudado alrededor de 400 mil pesos”, señaló.





Reportes al C-4 por maltrato animal



Enero- 48

Febrero- 52

Marzo- 80

Abril- 41 (hasta el momento)