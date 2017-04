Tips garantizados para mejorar los lunes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los lunes apestan. Punto. No sólo terminan el fabuloso fin de semana, sino que llegan con el estrés, el trabajo, las desmañanadas y las obligaciones que todos quisiéramos evitar. Pero, ¿quién dijo que levantarse cada lunes tiene que ser una pesadilla siempre?



Estado de ánimo



Los lunes apestan porque: Piensas que apestan. La percepción es poderosa, y la mente aún más. Si pasas el domingo pensando que el Lunes es lo peor del mundo, simplemente no tendrás un buen día, pase lo que pase.



Ya no apestarán tanto sí: Inicia una nueva tradición para empezar la semana. Puedes comprarte un libro, una blusita, verte con tus amigas, salir con el novio, prepararte un café, lo que sea que te haga sentir bien y empezar la semana ¡al 100%!



Sueño



Los lunes apestan porque: Tus ritmos circadianos están fuera de control. Levantarte y dormirte tarde el fin de semana descontrola los horarios de la semana. De repente tienes que despertarte a las 5 de la mañana, cuando durante el fin de semana ¡te ibas a dormir a las 5 de la mañana!



Ya no apestarán tanto sí: No te levantes ni vayas a dormir tan tarde. Una que otra vez no hace mucho daño, pero la diferencia en horarios no debería ser tan desenfrenada. Sé que nadie quiere pararse a las 5 de la mañana en sábado, pero no tienes que hacerlo. Aún así no te despiertes hasta las 11, definitivamente sufrirás los estragos el lunes.



Corazón



Los lunes apestan porque: Pasar de un fin de semana relajado y tranquilo a una semana agitada de trabajo es estresante, tanto para tu cuerpo, como para tu mente. Puede provocar que la presión sanguínea se eleve y, por eso mismo, los lunes son los días con más incidentes cardíacos que otros días de la semana.



Ya no apestarán tanto sí: Medita, realiza ejercicios de relajación o toma un poco de yoga. Luego incluye media taza de espinaca en tu lunch ¡y listo! Sé que no es fácil empezar una nueva semana, pero si lo haces de la peor forma posible, podrías verte en problemas.



Inmunidad



Los lunes apestan porque: Tuviste muchas fiestas. Tomaste de más y casi no dormiste. ¿Cómo esperas iniciar una semana así? No sólo te sientes mal, sino que tu mente no está en condiciones de regresar a sus responsabilidades.



Ya no apestarán tanto sí: Límitate. ¿Cuál es el chiste de irte de fiesta todos los fines de semana? Además de que es malo para tu salud, también lo es para tu mente cuando inicie la semana. Sí, es divertido, pero también debes ver por tu cuerpo, ¿no crees?