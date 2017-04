Los cinco mejores alimentos para la piel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Podrás comprar todos los tratamientos y cremas para la piel del mundo, pero cuando hablamos de tener un rostro hermoso, brillante y saludable, lo que le metes a tu cuerpo es lo más importante. Sólo pregúntale a los expertos: Todo dermatólogo te va a decir que lo que comes podría ser el factor principal del estado de tu piel.



Aguacate: La mayoría le tenemos miedo al aguacate porque tiene mucha grasa, pero uno a la semana no hace daño si sabes cómo administrarlo. El aguacate tiene grasas monosaturadas saludables que mantienen la piel suave e hidratada. También es rico en pitoquímicos que sirven como fuertes antioxidantes que protegen la piel, así como vitaminas y minerales que ayudan a reparar el daño de la piel que ocurre durante el día.



Linaza: Puede ser en grano o en aceite. La linaza contiene unos componentes que funcionan como ácidos grasos de Omega 3 para combatir el acné y la inflamación. También son buenísimos para la psoriasis y eccema, sin mencionar que la linaza ayuda al estreñimiento.



Chocolate: ¡Buenas noticias, el chocolate es buenísimo para tu piel! El cacao contiene flavanoles que mejoran la textura de la piel y grosor, luchan contra la resequedad y mejoran la circulación. Esto quiere decir que previene que la superficie de la piel pierda agua y que los nutrientes sean transportados a la piel rápidamente. Sin embargo, el chocolate que debes comer debe tener más del 70% de cacao, y también debe ser oscuro.



Toronja: A comparación de otros cítricos, la toronja tiene más vitamina C que todos, un componente que el cuerpo necesita para producir colágeno. Y como también tiene bajos niveles de índice glucémico, no provoca acné.



Almendras: Las almendras tienen un efecto antiinflamatorio. Y si las combinas con yogurt, los probióticos luchan contra el acné. Lo mejor de esto es que las almendras pueden transportarse fácilmente y sirven como excelentes botanas.