Hoy se celebra el Día Internacional del gato

(Tomada de la Red)

Puede que no lo sepas, pero el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato; la fecha se eligió por el fallecimiento de Socks, el gato que habitó en la Casa Blanca durante 16 años.El impacto en Internet fue tan grande, allá por 2009, que se decidió que ese día sería para los gatos; para celebrar las razones por las que son las mejores mascotas, pero también para reclamar mejoras en su tratamiento, en defender sus derechos y evitar los abusos.En efecto, las redes sociales fueron clave para la proclamación de este día especial para los gatos, y no es de extrañar; durante mucho tiempo, los gatos han sido considerados las mascotas de Internet.En contraste con la “vida real”, donde los perros son los más populares, en Internet los gatos son amos y señores, como se habrá dado cuenta cualquiera que tenga un gato en su casa.Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen estos felinos que no tengan otras mascotas, para representar a Internet? La verdad es que nadie lo sabe con seguridad, pero desde luego no será porque nadie ha intentado explicarlo.Y no, no es un fenómeno nuevo; desde los inicios de Internet como la conocemos se han compartido imágenes de gatos. Ya sea desde listas de correo o compartiendo imágenes en servidores FTP; todo el mundo quiere presumir de su mascota, aunque a ella no le interese en absoluto el tema.En aquella época, los gatos estaban íntimamente relacionados con Internet simplemente porque los primeros habitantes de la red de redes eran personas más propicias a tener un gato que otra mascota. Ingenieros, administradores, entusiastas de la tecnología; los primeros años de Internet, antes de que se popularizase, fueron poblados por ese tipo de personas.Así que no era de extrañar que las mascotas más populares fuesen los gatos; mascotas principalmente caseras, que requieren el punto justo de atención, fieles pero al mismo tiempo orgullosas. Sin entrar demasiado en los tópicos de qué tipo de mascota encaja con cada persona; es fácil ver porqué la mayoría de los primeros internautas prefería los gatos.Sin embargo, realmente ha sido en la era de los memes cuando el gato se ha convertido en la mascota oficial de Internet.Desde los primeros vídeos en Youtube, o las fotos graciosas compartidas en foros como 4Chan, los gatos tienen un potencial de convertirse en meme que no tienen el resto de animales.Los gatos poseen una dualidad que los hace grandes humoristas sin quererlo. Son orgullosos pero cometen errores fácilmente. Pueden ser muy fríos si se lo proponen, pero corren a tu lado cuando les ofreces algo. Se hacen los serios, pero tienen reacciones exageradas ante las sorpresas. Son el tópico del “gordo y el flaco”, el “Tip y Coll”, el “boke y el tsukkomi”, todo en un solo paquete.La mayoría de los memes relacionados con los gatos se apoyan en esa dualidad. O puede que sea simplemente porque los dueños no nos cansamos de hacerles “perrerías” a los gatos. Ahora mismo mi gato se está poniendo entre el teclado y yo, haciendo difícil terminar este artículo. Puede que sea por eso. Quién sabe.Así que hoy, más que nunca, es el día de compartir imágenes graciosas de gatos. En otras palabras, es un día cualquiera en Internet.Fuente: http://omicrono.elespanol.com/2017/02/gatos-son-las-mascotas-de-internet/