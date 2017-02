El lado oscuro de los besos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te gusta compartir vasos o los cubiertos con extraños? Si te resulta asqueroso, imagínate compartir saliva o tocar su lengua. De eso se tratan los besos y probablemente no sepas la cantidad de enfermedades que puedes contraer besando a alguien.



Sí, es lindo besarse, pero al momento de hacerlo con un desconocido deberías tener en cuenta estos puntos.



1. Bacterias y virus: La boca es la vía directa para el aparato respiratorio y el aparato digestivo, por lo que las bacterias que habitan allí pueden pasarse fácilmente cuando nos damos un beso. Imagínate la cantidad de gérmenes que recibirás con un beso.



2. Puedes contagiarte Mononucleosis y Meningitis: Por algo llaman la mononucleosis la enfermedad del beso. El contacto con la saliva de alguien con la enfermedad es la forma más común de contagiarse. Para peor si la mononucleosis no es tratada correctamente puede convertirse en meningitis, una enfermedad muy grave.



3. Enfermedades de transmisión sexual: La gonorrea, sífilis y el HPV pueden ser transmitidos a través de la saliva.



4. Te expone a virus más graves: El HIV, aunque no es muy frecuente, puede transmitirse a través de la saliva o si hay heridas en la boca.



5. Puede generar caries: Aunque nunca lo hayas imaginado a través de los besos se contagian las bacterias que provocan las caries.