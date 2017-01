¡No te aburras haciendo ejercicio!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si no das con la actividad adecuada o no la desempeñas del modo correcto hacer ejercicio puede convertirse en un verdadero tedio.



Ahora bien, no puedes permitir que el aburrimiento le gane a tu fuerza de voluntad. Mantenerte en movimiento es demasiado importante para tu bienestar corporal y mental como para bajar los brazos.



¡Aquí van algunos consejos para que al fin encuentres el disfrute en el ejercicio!



1. Encuentra una buena compañía



Si hacer ejercicio es aburrido para ti, ¡búscate un compañero de ejercicio! Mientras te ejercitas podrán ponerse al día con todas las novedades, además de que se motivarán mutuamente cuando uno de los dos no esté de ánimo.



2. Practica un deporte que te guste



Si sientes que te estás aburriendo... ¡es porque probablemente estás haciendo algo aburrido! Cambia lo que sea que estés haciendo de ejercicio por un deporte que te guste. Levantamiento de pesas, esquí, correr o jugar al fútbol: ¡hay tantas alternativas para elegir que no hay manera de que te aburras con todas!



3. Haz ejercicio con tu mascota



Cuando necesitas motivación para salir de casa y hacer un poco de ejercicio, aunque sea caminar o correr un poco, aprovecha a hacer ejercicio con tu mascota. ¡Seguro que estará más que contenta de acompañarte!



4. Haz ejercicio durante tu programa favorito



¿Cuál es tu serie preferida? ¡Ponla en la televisión mientras haces ejercicio en casa! O lleva tu tablet al gimnasio y colócala sobre la cinta para correr o caminar mientras miras tu programa favorito.



5. Aprovecha el clima





Si vives cerca de una playa o río puedes aprovechar cuando haga buen clima para ir a nadar a la playa, o caminar a la orilla del río viendo el atardecer. Y si estás en un clima con nieve y montañas, ¡es una excelente oportunidad para practicar esquí!



