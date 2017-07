¿Sabes lo que comen los hámsters?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Tienes un hámster o estás pensando en hacerte con uno? Pues debes saber que se trata de una mascota excelente para aquellas personas que no tienen demasiado tiempo libre, ya que no requiere de muchos cuidados. Además, es un animal muy adecuado para viviendas con pocos metros cuadrados, ya que no ocupa mucho espacio.Siempre deben tener agua y comida en su jaulaLo primero que debes saber es que los hámsters deben tener a su disposición agua y comida durante todo el día. Como muchas otras mascotas, estos roedores se pueden alimentar únicamente con comida comercial, aunque también podrás ofrecerles otros alimentos. En cualquier caso, su dieta debe ser rica en fibra, vitaminas, minerales y proteínas. En cambio, hay que evitar darles grasas, ya que el organismo de los hámsters no las digiere con facilidad.Semillas y cerealesEn la dieta del hámster no deben faltar semillas y cereales, ya que son una fuente de hidratos de carbono importante y le aportan fibra. Así, es buena idea que le proporciones cebada, avena, trigo, arroz, semillas de calabaza, semillas de sésamo, soja… Deberás tener cuidado con las semillas de girasoles y el maíz, alimentos que pueden ocasionarles alergia.Frutas y verdurasEntre las frutas y verduras que podrás darle a tu hámster se encuentran la lechuga, zanahoria, coliflor, pepino, berro, calzaba, manzana, pera, plátano, melocotón, ciruela o albaricoque, entre otros alimentos. Eso sí, no deberás abusar de ellos, sino que tendrás que adminístraselos de madera moderada (por ejemplo, como premio).Como premio, también podrás ofrecerles huevos duros, aceite de hígado de pescado, pequeños trozos de carne de res o de cordero, leche o levadura.FUENTE: https://animalmascota.com/que-comen-los-hamsters/