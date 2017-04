Perro logra escaparse del hospital para ir con su familia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los dueños de perros siempre presumimos de que nuestras mascotas son muy inteligentes. Sin embargo, pocos canes son capaces de elaborar un plan de fuga tan elaborado como el que General, un can de 10 años, puso en marcha para escaparse de un hospital veterinario. Y todo con el objetivo de reunirse con su familia.



Los dueños advirtieron a los veterinarios



Hace alrededor de una semana, los dueños de General tuvieron que dejar al animal en un hospital veterinario de Stafford, ya que iban a pasar unos días en Virginia Beach. Y aunque advirtieron a los veterinarios de que el perro era muy inteligente, finalmente consiguió escapar, como podrás comprobar tú mismo echándole un vistazo al vídeo que te mostramos a continuación.



Abrió su jaula y tres puertas más



Como a General no le gustó mucho la idea de que su familia le dejará allí, no dudó en elaborar un plan de huida. De hecho, la primera noche averiguó cómo abrir su jaula, aunque no puso en marcha su plan hasta el día siguiente, cuando salió de su jaula y consiguió abrir otras tres puertas.



No llegó muy lejos



Una vez fuera del hospital, el animal corrió a buscar a sus dueños, aunque no llegó muy lejos, ya que se tumbó a descansar en el patio de una casa cercana, a unos 300 metros. Por supuesto, los veterinarios devolvieron a General a la clínica, donde tuvo que esperar unos días para reencontrarse con su familia. Por supuesto, el reencuentro fue de lo más emocionante para él.



FUENTE: https://animalmascota.com/general-el-perro-que-logro-escaparse-de-un-hospital-para-reunirse-con-su-familia/