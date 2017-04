Fiestas, ferias y mucha diversión en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Viajar es algo maravilloso, conocer otros países, ciudades o continentes siempre es algo increíble, pero no siempre contamos con el capital para llevarnos a la familia a pasarla bien.



Dejen les digo que una gran opción es viajar nacionalmente, tenemos tanta historia y riqueza cultural en nuestro México lindo y querido que a veces se nos puede olvidar que no siempre tenemos que salir del país o que solo hay algunos destinos a los cuales debemos visitar en semana santa, día del niño o los puentecillos que nos dan libres.



Afortunadamente, y gracias a Internet, tenemos mucha información al alcance de nuestras manos y es tanta que mejor he decidido mostrarles las mejores páginas para que disfruten de algo nuevo, y es que hace cuánto que no van a una Feria o a una gran Fiesta, son una gran opción para llevar a la familia a divertirse y pasear un rato; incluso las puedes encontrar en cualquier lugar y por precios muy accesibles, es más yo acabo de ir a la Feria de la nieve y sólo gastamos en la gasolina, unas quesadillas y nieves de a montón, y quitando estas delicias, asistir a la feria fue una gran experiencia, un día en familia fuera de lo ordinario y que recuerdo con felicidad, aunque tal vez ayudó que comí nieves con vodka… pero bueno, regresemos al tema y finalmente les presentaré 3 páginas que me encantan por toda la información que tienen y lo bien que están acomodadas. Así les será más sencillo elegir algún evento y puedan ir a pasarla padrísimo con su familia, amigos, pareja o con quien quieran.



Zona Turística



De las tres esta es la que más uso y la que más me gusta. Desde el inicio de la página se muestran los meses que puedes seleccionar y te mostrarán las actividades que hay en cada uno, dentro del mes que elijas, puedes ver todo lo que hay por hacer y visitar, las fechas en las que estarán abiertas, por ejemplo del 3 de abril al 8 de mayo. Más información tendrás al darle click a la Feria o Fiesta que elijas, como: Descripción, en qué lugar de México se lleva a cabo y el sitio (Por ejemplo en Irapuato en el Centro de Convenciones INFORUM), sitio web, teléfonos y también te proporcionan un espacio para que le escribas a los encargados de la Feria o Fiesta. (Aunque no siempre se encuentran todas estas opciones disponibles).



Fiestas de México



En este sitio encontrarás Ferias, Exposiciones, Fiestas, Festivales y mucho más. En la página de inicio te muestra las actividades que puedes visitar y las que están por llegar, literal ya el fin de semana. Pero si quieres más tiempo para planearlo, en el menú que se encuentra en la parte superior del sitio, podrás elegir ver las Ferias por Estado que te mostrará una lista con las actividades por Estado en orden alfabético y con posibilidad de darle click a la que te llame la atención, esto te llevará a una página con mucha información sobre la actividad que elegiste.



En el menú de los Festivales de igual forma te lleva a la sección de estos para que puedas ver todo lo que hay por visitar. Lo que me gusta de este sitio es que te dan una gran cantidad de información sobre la actividad que quieras ir a visitar, te dicen dónde y cuándo será y el precio que tiene la entrada.



Dónde hay feria



Este es el sitio con el menú más grande, lo que significa que tienes mucho más por explorar y eso es maravilloso ya que será más sencillo encontrar justo lo que estás buscando, por ejemplo puedes ver lo que hay el día de hoy, Ferias y Fiestas de México, conciertos, bailes, carnavales, eventos por estado, fotografías de estos, incluso hasta eventos en EU y mucho más contenido. Al entrar a cualquier actividad encontrarás información sobre esta junto con fechas de los eventos dentro de la Feria o Fiesta, y cómo llegar.



Una buena opción para salir de casa y disfrutar un gran momento en familia, ya sea que decidan salir a otro estado o ver las actividades que estén cerca de ustedes.