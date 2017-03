Tener alergia a los gatos no le impidió adoptar uno

(Tomada de la Red)

Lu, es una pequeña gatita, que fue encontrada por la usuaria de imager RachelQueen. Una noche mientras paseaba a su perro, éste la puso en alerta porque se detuvo y comenzó a lloriquear. “Miré alrededor y encontré a la gata más pequeña que he visto en mi vida”,



Aunque es alérgica a los gatos, esto no le impidió llevar a su casa a la pequeña gatita para ayudarla a sobrevivir. Su intención desde el principio era ponerla en adopción en un refugio local.



Las cosas se complicaron

Lu se durmió dentro del sombrero de su salvadora luego de comer alimento para gatos, pero la pequeña peluda aún no estaba fuera de peligro.



“Ella no era capaz de mantenerse despierta para beber, comer o jugar. Ella no se acicalaba, no retenía los alimentos, no caminaba, no levantaba su cabeza, nada. Era realmente preocupante”.



Cuando la llevaron al veterinario, descubrieron una úlcera que cubría su lengua, producto de su estado de desnutrición; es por ello que comer, beber o acicalarse le resultaba muy doloroso.



La gatita también tenía una infección respiratoria, que hacía que su nariz y ojos se mantuvieran completamente cerrados por las costras. Además, tenía gusanos, ácaros en los oídos y una fuerte deshidratación”.



Las buenas noticias

Luego de una semana alimentándola con biberón y dándole antibióticos, Lu finalmente comenzó a trepar, jugar y comer con normalidad”.



“A pesar de que soy muy alérgica (no puedo respirar cerca de un gato sin un inhalador), ‘esta niña’ se ha convertido en mi más fiel y noble compañera. Ella camina por toda la casa como si fuera la dueña del lugar”. Afirma Rachel Queen.



Fuente:http://sumedico.com/alergia-los-gatos-no-le-impidio-adoptar-uno/