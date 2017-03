Despiadadas técnicas de guerra

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

1. Escudos inviolables



Los antiguos egipcios adoraban a los gatos y solo agredirlos podía ser castigado con la muerte. La Batalla de Pelusio, en 525 a. E. C., marcó la derrota decisiva de Egipto frente a Persia. El gran golpe psicológico de los persas fue colocar gatos vivos o figuras de estos en sus escudos. Los soldados egipcios se sintieron incapaces de atacar a su animal sagrado.



2. Silbato de la muerte



Equipos de especialistas en arqueología desenterraron en México unos silbatos con forma de calavera diseñados para sonar como un aullido de dolor humano. Se cree que se hacían sonar durante los sacrificios humanos, para conducir a los condenados a la tierra de los muertos.



3. Macabras pirámides



El caudillo uzbeco Tamerlán conquistó Asia Central en el siglo XIV a pesar de que tenía paralizada la mitad del cuerpo. Su principal táctica intimidatoria era erigir pirámides con las cabezas de los habitantes de los pueblos que iba conquistando.





4. Empalamientos



Se cree que Vlad Drăculea aprendió la práctica de empalar personas de los otomanos cuando fue rehén político durante su juventud. Los infortunados eran colocados con el vientre o el ano sobre un palo puntiagudo, sufriendo una muerte lenta y atroz.



5. Insolación



La grandeza de Macedonia no fue iniciada por Alejandro, sino por su padre, Filipo II. Durante la Batalla de Queronea, en 338 a. E. C, Filipo II de Macedonia observó que las tropas adversarias de Atenas y Tebas estaban en descampado bajo un sol abrasador, mientras que las suyas estaban más a cubierto. Filipo dejó que el enemigo se asara al sol y luego sembró el caos con una serie de ataques en falso.



6. Carga de elefantes



Muchos romanos seguramente entraron en pánico cuando Aníbal cargó sobre ellos con sus elefantes, un animal al que muy pocos soldados imperiales habían visto. Sin embargo, los especialistas dicen que la efectividad de la táctica es discutible. Se cree que los elefantes llegaron a la península itálica, débiles y medio muertos de hambre y de frío.



7. Maniquíes a caballo



Genghis Khan ha sido uno de los líderes más geniales de la historia en el arte de la guerra psicológica. Colocaba maniquíes a caballo y ordenaba a sus soldados encender muchas hogueras, para dar la apariencia de tener un ejército de mayor tamaño. También montaba timbales en los caballos, produciendo un ruido atronador.



