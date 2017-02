Lenguas antiguas con misteriosos orígenes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

1. Siculo



Es antiguo idioma de parentesco indoeuropeo fue hablado en la parte oriental de Sicilia antes de la romanización de la isla italiana. Se conservan muy pocos testimonios de la lengua, siendo uno de ellos la llamada «Inscripción de Centuripe» encontrada en esa ciudad siciliana y que data del siglo V antes de la Era Común. Se encuentra grabada sobre un fragmento de vasija conservado en el Museo Arqueológico de Karlsruhe, Alemania, y todavía los expertos discuten sobre su significado.



2. Piceno septentrional



También llamado piceno de Novilara, es una lengua muerta que se hablaba en la costa adriática italiana entre las actuales regiones de Las Marcas y Romaña. Sus principales testimonios provienen del periodo comprendido entre los siglos VI al I a. E. C. El idioma estaba emparentado con las lenguas etrusca y griega, pero sus características gramaticales son sumamente extrañas.



3. Etrusco



La etrusca fue la primera gran civilización del Mediterráneo Occidental, floreciendo en la Toscana italiana antes del Imperio Romano. Casi todo lo que se sabe de ellos proviene de los textos romanos y su compleja e inflexible lengua no parece estar relacionada con ninguna otra.



4. Sumerio



Fue hablado en Mesopotamia durante el segundo milenio a. E. C. y es considerado el primer idioma escrito de la humanidad. Es una lengua cuneiforme, formada por una serie de ideogramas, símbolos y formas abstractas que representan ideas en lugar de palabras o sonidos específicos. Las palabras pueden ser formadas o usadas con una cadena de terminaciones y sufijos separados para transmitir lo que se dice. Sus orígenes siguen siendo confusos.



5. Vinca



Se trata de un sistema de escritura descubierto en 1875 durante unas excavaciones arqueológicas en Rumania. También es llamado «Escritura Europea Antigua» y ha sido atribuido a la Cultura Vinca, una civilización que existió en las actuales Serbia, Rumanía, Bulgaria y Macedonia entre 6000 y 3000 años a. E. C.



6. Elamita



Esta extraña lengua mesopotámica tenía la particularidad de colocar los verbos al final de las oraciones. El idioma no está totalmente descifrado, aunque los especialistas tienen cierta comprensión de la gramática. Presenta la complicación adicional de que cambió su antiguo alfabeto por uno cuneiforme.



7. Euskera



La lengua del pueblo vasco es la única preromana que ha sobrevivido magníficamente hasta nuestros días. No parece tener relación con ningún otro idioma conocido en el mundo. Su estudio tiene la ventaja de que es hablado actualmente por más de 700 000 personas en España y Francia.



