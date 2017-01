¡Mascotas a bordo! Consejos para llevarlas de viaje

(Tomada de la Red)

Primero que nada, lo más importante es realizar una consulta con el veterinario para saber si la mascota está en condiciones de viajar. Los animales deben viajar con todas las vacunas al día y es bueno informarse de algún veterinario cerca del alojamiento, por si ocurre una emergencia.



Algunos Tips que pueden ser de gran ayuda para tu viaje son:



1. Siempre que uno viaja con su mascota, debe adaptar sus vacaciones a ella, no pueden pasar por alto el tema del alojamiento, ya que en hoteles no se permiten mascotas y en departamentos, casas y campings sí, pero deben consultarse con el dueño antes de viajar.



2. Los animales deben viajar seguros, si el recorrido se realiza en auto, se recomienda que la mascota viaje en las jaulas apropiadas para viajes. Una gran ayuda es que el animal esté acostumbrado a realizar viajes en auto, para eso es necesario entrenarlo en la ciudad para luego emprender el viaje.



En el caso de los viajes en avión, deberías consultar a la aerolínea cuáles son los requisitos para viajar con mascotas.



3. ¡No te olvides su alimento! Muchos animales sufren el cambio de alimentación, por eso es mejor evitar cambiarle el alimento cuando se viaja.



4. Es ideal armar una mochila para la mascota, así nada importante pude quedarse en casa. Las cosas más necesarias son: un recipiente para que tome agua, su correa, cepillo, juguetes, elementos de aseo, cortaúñas, etc.



5. No se recomienda viajar con animales menores de 8 meses.



6. Hay algunas mascotas que se marean en los recorridos en auto, sólo debes consultar con el veterinario cual es el tratamiento adecuado.



7. Dentro de lo posible haz paradas cada tres horas o menos, para que tu mascota pueda hacer sus necesidades y ejercitar un poco.



Para viajar en avión:



Investigá cuales son las compañías aéreas que permiten viajar con mascotas a distintos destinos.



En verano evitá los vuelos al mediodía, mientras que esta es la mejor opción para volar en invierno.



No mediques con sedantes a tu mascota, ya que incrementa el riesgo de problemas cardíacos.



Cuando elijas el contenedor donde transportar a tu mascota recuerda que sea espaciosa, con suelo impermeable y ventilación.



Recuerda rotular la caja contenedora con una advertencia de que allí viaja un animal vivo, para que se tenga especial cuidado a la hora de transportarlo.



Es conveniente que el contenedor tenga todos tus datos, incluyendo un número de teléfono móvil para contactarte de inmediato en caso de emergencias.



Fuente: http://www.mdzol.com/