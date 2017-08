Adeuda Gobierno del Estado ahorro de sindicalizados de salud

ENSENADA, Baja California(GH)

Alrededor de 25 millones de pesos del ahorro de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) en el Estado es el adeudo que tiene el Gobierno del Estado con los basificados del sector salud.



Samuel Mojica Fabián, secretario General de la Sección 64 del Sntsa, insistió en que el recurso no es dinero que el Gobierno del Estado deba dar, sino es el dinero que los trabajadores ahorraron durante el ciclo 2016-2017.



Explicó que cada trabajador, en promedio, se le debe el pago de 13 mil 500 pesos; que debió haberse depositado antes del 15 de agosto.



Durante la manifestación que realizó el personal sindicalizado en las instalaciones del Hospital General, el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez, informó a los trabajadores que este viernes a las 14:00 horas tendrían el pago.



Sin embargo, Mojica Fabián confirmó que el depósito no se hizo, por lo que continuarán con asambleas permanentes hasta que no se resuelva el pago.



Indicó que el próximo lunes se manifestarán en las inmediaciones del Centro de Gobierno en Mexicali para exigir el dinero de los trabajadores.



El secretario de la Sección 64 recordó que sigue la falta de insumos y medicamentos tanto en el Hospital General como en los centros de Salud, además se han tenido problemas con los pagos quincenales del personal y la dotación de uniformes para médicos y enfermeras.