La anemia es una de las alteraciones de la sangre más frecuentes en los gatos. Conoce sus causas y sus síntomas, para detectarla a tiempo y proporcionar a tu mascota el tratamiento y los cuidados que necesita.



La anemia se define como la disminución del volumen o masa total de glóbulos rojos de la circulación sanguínea, y es algo que les sucede tanto a los seres humanos como a los animales y, en concreto, también a los gatos. En ocasiones, nuestro pequeño amigo peludo se muestra alicaído, aletargado, ya no juega con su rata de peluche favorita, está con poco apetito o incluso pálido. Para saber si se trata de anemia, a qué se debe, su nivel de gravedad y cuándo debes acudir al veterinario para ayudar a tu minino a superarla, te contamos todo lo relacionado en torno al gato anémico.



Cómo se origina la anemia en el gato



Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, son las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno a todos los tejidos corporales para su correcto funcionamiento. Esta función de transporte gaseoso es posible gracias a la hemoglobina, una proteína del interior de los eritrocitos que depende del hierro para sintetizarse.



La síntesis de glóbulos rojos y otros elementos sanguíneos se materializa en la médula ósea, en el corazón de los huesos, y está regulada hormonalmente por la secreción de eritropoyetina desde el riñón, además de otras hormonas. Las células que ya han cumplido su función, o están deterioradas, son destruidas por los macrófagos del bazo, la médula ósea y el hígado.



Tipos de anemia en los gatos



Las anemias se clasifican en función de la respuesta de la médula ósea ante la disminución de eritrocitos y de la forma en que estos se pierden, destruyen, o dejan de sintetizarse.



Anemia regenerativa: la médula ósea es capaz de responder sintetizando nuevos glóbulos rojos. A su vez, estas anemias pueden producirse por pérdida de todos los elementos sanguíneos (hemorragia), o la ruptura de los eritrocitos (hemólisis).

Anemia no regenerativa: la médula ósea no es capaz de responder adecuadamente ante la disminución de eritrocitos. Puede estar originada por una disminución en la eritropoyesis o síntesis de glóbulos rojos, descenso de la síntesis de hemoglobina o la cantidad de hierro, o trastornos funcionales de la médula ósea.

Causas de la anemia en los gatos



El pronóstico y el tratamiento de la anemia en los gatos depende fundamentalmente de la causa que la origina. La mayoría de las veces la anemia es el resultado de otras enfermedades subyacentes. En nuestros felinos de compañía, las causas más frecuentes de anemia son:



Hemorragias agudas: traumatismos, o intoxicación por raticidas anticoagulantes.

Hemorragias crónicas: sangrado en el tracto gastrointestinal, urinario o nasal, debido a úlceras, tumores, o parásitos.

Hemólisis: enfermedades infecciosas (leucemia felina, inmunodeficiencia felina, Mycoplasma haemofelis –una bacteria transmitida por pulgas–), tóxicos (cebolla, ajos, paracetamol, plomo), alteraciones en los vasos sanguíneos, trastornos congénitos e inmunomediados.

Anemias no regenerativas: enfermedades crónicas o endocrinas (insuficiencia renal crónica), carencias nutricionales (hierro o vitamina B12), y fallo en la función de la médula ósea (enfermedades infecciosas o tumores).

Factores predisponentes de anemia en los gatos



La anemia puede diagnosticarse en gatos de cualquier edad, sexo y raza, pero los animales más jóvenes son más propensos a sufrir accidentes o intoxicaciones, por su naturaleza curiosa e inquieta, mientras que los gatos ancianos son más propensos a padecer enfermedades crónicas o tumores.



Fuente:http://www.webconsultas.com/mascotas/salud-de-la-mascota/anemia-en-los-gatos-que-es-y-como-se-origina