Los 10 libros más vendidos de la semana

ARGENTINA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “Esa lejana barbarie” - Cristina Bajo

4.- “It (Eso)” - Stephen King

5.- “El principito” - Antoine de Saint Exupéry

6.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

7.- “Sí” - Viviana Rivero

8.- “Clarisa y el sótano de papel” - Fabián Sevilla

9.- “Una herencia misteriosa” - Danielle Steel

10.- “Los cuentos de Beddle el bardo” - J.K. Rowling

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Confesiones de una soltera” - Paola Molina

4.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

5.- “La razón de estar contigo 2” - W. Bruce Cameron

6.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

7.- “Juego de tronos” - George RR Martin

8.- “Todo, todo” - Nicola Yoon

9.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

10.- “Los cuentos de Beddle el bardo” - J.K. Rowling

(Fuente: El Mercurio)



COLOMBIA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “Los Médici” – Matted Strukul

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

5.- “Rendición” - Ray Loriga

6.- “Curly está en peligro” - Fernanfloo

7.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

8.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

9.- “Los amores de Nishino” - Hiromi Kawakami

10.- “Amor a Cuatro Estaciones” - Nacarid Portal

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "Patria" - Fernando Aramburu

2.- “Los ritos del agua” - Eva García Sáenz de Urturi

3.- “El silencio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

5.- “Tres abuelas y un cocinero muerto” - Minna Lindgren

6.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

7.- “La restauradora” - Amanda Stevens

8.- “La última raya” - Javier Jorge

9.- “Después de ti” - Jojo Moyes

10.- “No soy un monstruo” - Carme Chaparro

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Any Dream Will Do" - Debbie Macomber

2.- “Camino Island” - John Grisham

3.- "The Late Show" - Michael Connelly

4.- "The Lying Game" - Ruth Ware

5.- "The Good Daughter" - Karin Slaughter

6.- "Barely Legal" - Stuart Woods

7.- "House of Spies" - Daniel Silva

8.- "The Last Tudor" - Phillipa Gregory

9.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

10.- "Into the Water" - Paula Hawkins

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Rendición” - Ray Loriga

3.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

6.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

7.- “La chica que dejaste atrás” - Jojo Moyes

8.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

9.- “Edición bandera conmemorativa del centenario de Juan Rulfo” - Juan Rulfo

10.- “Los amores de Nishino” - Hiromi Kawakami

(Fuente: Gandhi)