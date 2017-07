Alimentos que debe contener una comida ideal según Harvard

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Walter Willett, nutriólogo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, asegura que el consumo habitual de lácteos es un riesgo para nuestra salud: “Existe mucha información que apunta a que existe una correlación entre el cáncer de próstata y el alto consumo de leche.



Tenemos evidencia mixta que apunta a que tomar tres vasos de leche al día está asociado con el cáncer en los ovarios”.



Willett sostiene que no hay evidencia que el consumir 3 vasos de leche nos ayuda a mejorar la salud de los huesos, es por ello que Harvard eliminó de su pirámide de alimentos sanos la leche.



Mayor consumo de vegetales y frutas en la comida: ½ del plato

Al momento de comer incorpora color a tu comida para que se vea mas apetitosa, recuerda que las papas no cuentan como un vegetal en el Plato para Comer Saludable debido a que causan un efecto negativo en la azúcar de la sangre.



El trigo integral, la cebada, granos de trigo integral, quinoa, avena, arroz integral y las comidas preparadas con dichos ingredientes como pasta de trigo integral, tienen efecto más moderados en la azúcar de la sangre y la insulina que el pan blanco y otros granos refinados.



Proteínas: ¼ del plato

Pescados, pollo, legumbres como leguminosas, frijoles, habichuelas y nueces; son proteínas saludables, las cuales pueden ser mezcladas en la ensalada con los vegetales. Limita el consumo de carnes rojas y procesados, tales como: tocineta y salchichas.



Aceites de plantas saludables: con moderación

Aceite de oliva, canola, soya, girasol, cacahuate; son considerados aceites vegetales completamente saludables. Recuerda que la etiqueta bajo en grasa no significa saludable.



Consumir agua, café o té

Evita consumir jugo (zumo) y omite bebidas azucaradas en exceso ya que son una fuente principal de calorías.



Mantente activo

Es importante mantenerse activo para una buena salud física, pero sobre todo para el control de peso. El tipo de carbohidratos es mucho más importante que la cantidad, debido a que unos son más saludables que otros.