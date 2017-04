Coloquio: terapia de perros

(Tomada de la Red)

Todos los días saltan a las redes historias de perros que siguen a sus amos a los hospitales o los acompañan junto al féretro. Canes que son usados como terapia para niños con cáncer, que son lazarillos de ciegos, desactivadores de bombas o compañeros de ancianos en residencias. De todos los prodigios que cuentan de los chusqueles tengo la prueba diaria en el trato con mi perrita Dana, que comparto con mis vecinos y que pasa de jardín a jardín a través de una gatera. La bola de algodón -Cóton de Tulear- con ojos preciosos y brillantes de lobita, observa hasta el último pájaro que anida en el granado o ladra cuando el chatarrero va radiando su programa desde la camioneta. Me da con sus manos en los codos cuando estoy comiendo y no le doy nada de mi plato. Dana sabe dos horas antes de que lleguen a la puerta que José Luis, Beatriz y sus hijas, vuelven de vacaciones, no sé por qué extraña telepatía. Es traviesa, come los bolígrafos y me muerde los pantalones. He comprobado que tienen razón los que llaman a esta raza de cánidos «perro-antiestrés». Dana y yo somos el caso de un bípedo psicoanalizado por una mínima cuadrúpeda. Me someto a su psicoterapia como Woody Allen. Luego he descubierto que eso de los perros terapeutas fue ideado por el padre del psicoanálisis. Freud llevaba cada día su a perro a la clínica y lo dejaba tumbarse al lado del diván porque sosegaba a sus pacientes. Además, el sabio austriaco estaba enamorado de «la bella lengua castellana» y de Cervantes, especialmente de la obra Coloquio de los perros, en cuya novela ejemplar aprendió nuestro idioma. Se firmaba con el seudónimo Cipión en las cartas de juventud que dirigía a su amigo rumano Silberstein al que llamaba Berganza. Los dos crearon una especie de academia epistolar para aprender español y analizaron la obra de Cervantes como un prodigiosa terapia de médico-paciente. En el coloquio con Dana yo soy Berganza y ella, Cipión. Estoy tumbado en la cama y ella escucha. Nuestra relación supera el concepto de amistad. «Nos suelen pintar -se dice en Coloquio de perros- por símbolo de la amistad; y así habrás visto que en las sepulturas de alabastro, donde suelen estar las figuras que allí están enterrados, cuando son marido y mujer, ponen entre los dos, una figura de perro en señal que se guardaron en la vida amistad y felicidad inviolable». Freud no se fija tanto en la fidelidad de los canes agradecidos a sus dueños hasta la misma sepultura, como el método con el que Cipión conduce a Berganza. «Habla todo lo que se te ocurra, aunque tus pensamientos te parezcan inadecuados, absurdos o sin importancia», dice el perro que escucha siguiendo al pie de la letra una de las reglas del psicoanálisis. Sólo le advierte al que habla que no caiga en la digresión, es decir, que no se aparte del relato. Dana, mi perrita, no habla, pero cuando rompo el hilo del discurso, pasa de mí y sale a la calle ladrando para indicarme que la sesión ha terminado.