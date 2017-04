Vandalizan dos escuelas en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

El vandalismo continúa azotando en las escuelas de Rosarito y dos planteles educativos, fueron víctimas en sus instalaciones; hay un detenido.



La Policía Municipal reportó que al realizar un recorrido de vigilancia, se percataron que en el interior de la escuela primaria Ejido Mazatlán, localizada sobre la calle Diego Esquivel de la colonia Lucio Blanco, se escuchaban golpes extraños, por lo que los agentes se internaron para inspeccionar el área.



Detallaron en su informe que en los baños de niñas un sujeto se afanaba en arrancar pedazos del marco de la puerta que es de aluminio, y que al percatarse de la presencia de los uniformados salió corriendo no sin antes llevarse con él, pedacería que quitó de las puertas de los baños.



Sin embargo no llegó muy lejos en su huida, pues metros adelante fue arrestado por los policías quienes lo trasladaron ante el juez calificador. Este hecho ocurrió hacia las 14:00 horas.



En otro hecho, la escuela José Vasconcelos localizada en la colonia Ejido Mazatlán también reportó la visita de los amantes de lo ajeno, aunque en este caso los daños se reducen a la chapa de la puerta de la bodega, donde después de una inspección se indicó que no faltaba nada.