Nuevo museo de la revolución de EU con visión más amplia

FILADELFIA, Pensilvania(AP )

Junto a una copia de la Declaración de la Independencia, el nuevo Museo de la Revolución de Estados Unidos cuenta la historia de Mumbet, una esclava negra de Massachusetts que, después de escuchar una lectura del documento, sostuvo que la proclama de que "todos los hombres nacen iguales" debería abarcarla a ella también.



Furioso con esa actitud, su dueño le pegó con una sartén. Mumbet lo demandó, consiguió su libertad en los tribunales, cambió su nombre a Elizabeth Freeman y se hizo enfermera. Su caso sentó un precedente en su estado.



La historia es un recordatorio de que durante la lucha del país por su independencia, los 400 mil afroamericanos que vivían como esclavos en 1776 también ansiaban ser libres.



Abundan las historias como esa en el museo, a ser inaugurado formalmente el miércoles en Filadelfia, coincidiendo con el 242do aniversario de la batalla de Lexington y Concord de 1775 que puso en marcha la guerra revolucionaria.



El museo ofrece una visión más amplia de los momentos clave de la historia del país y va más allá del relato tradicional enfocado en los ideales de un grupo de hombres blancos.



El museo trata de demostrar que la revolución fue producto de una serie de ideales basados en la igualdad, los derechos individuales y la libertad, que siguen siendo relevantes hoy, según dijo el presidente de la institución Michael Quinn.



"Estas ideas entusiasmaron a personas de todos los ámbitos", indicó Quinn. "Lo que nos une como pueblo es nuestro compromiso para con esos ideales".



Varias veces el visitante es obligado a confrontar las contradicciones entre los ideales de los autores de la constitución y las realidades de la época, incluida la esclavitud y el status de las mujeres como personas de segunda clase.



La esclavitud continuó otro siglo una vez concluida la guerra revolucionaria y, a pesar de que se habló mucho de la promoción de la mujer, las mujeres conquistaron el derecho al voto recién a comienzos del siglo 20.



El mensaje de fondo de la muestra es que los ideales de la revolución estadounidense pertenecen no solo a los venerados padres de la patria sino también de toda una generación que los escuchó en ese momento y a las generaciones posteriores.



"Durante dos siglos, si uno hablaba de los 'fundadores del país', la imagen que le venía a la mente a la mayoría de la gente era la de un hombre blanco", expresó Scott Stephenson, vicepresidente del museo. "Los museos se han dado cuenta de que hay que ofrecer una visión más amplia".



Un sector relata la historia de los indios oneida, uno de los primeros aliados indígenas que apoyaron la revolución y que pelearon y murieron junto a los soldados de la colonia.



Se destaca asimismo el activo papel de los afroamericanos, esclavos y libres, en la guerra, peleando tanto para los criollos como para los británicos, y se subraya la noción de que los negros fueron también patriotas que combatieron por su libertad.



Hay interpretaciones históricas derivadas de diarios personales y cartas de cinco hombres y mujeres que lograron su libertad por distintos caminos, las cuales son presentadas en forma digital interactiva.



La muestra le pide al visitante que analice "la libertad de quién" buscó la revolución, según Adrienne Whaley, directora de los programas escolares del museo.



"La lucha por la libertad precede a la revolución y sigue después de la revolución", expresó.



