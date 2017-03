Pez nada con ayuda de una "silla de ruedas"

(Tomada de la Red)

A través de su cuenta de Twitter, la youtuber de animales Taylor Nicole Dean, de Estados Unidos, compartió la historia de un pequeño pez que ya no podía nadar.



Según la cuenta, un cliente le llevó a su amigo que trabaja en un acuario, un pequeño pez que sufría un problema en su vejiga natatoria, órgano de flotación que poseen muchos peces óseos, una bolsa de paredes flexibles llena de gas y se encuentra justo bajo la columna vertebral.



¿Qué es la vejiga natatoria?

Este órgano interno presente en la mayoría de los peces, que les sirve para controlar su flotabilidad. El pez regula la cantidad de gas en su interior, según desee ascender, descender o permanecer flotando neutral.



Pero el problema del pez no tenía solución por lo que al veterinario se le ocurrió la idea de construir un aparato con tubos de aire que puso alrededor del pez y que también uso para que él se apoye.



Gracias a este tipo de salvavidas, que le permite suspenderse en el agua, el pequeño pez dorado volvió a nadar, el artefacto, que su creador llamó “silla de ruedas para peces”, está hecha con poliestireno y permite que el animalito se desplace por la pecera.



La silla le permite flotar, dar la vuelta o inclinarse hacia los lados, funciones que no podía hacer por sí solo. Se ha vuelto tan popular, que su historia se ha compartido a nivel mundial. El pez en “silla de ruedas” es lo más tierno que muchos usuarios dicen haber visto e incluso su dueño y el veterinario planean hacer un tutorial de cómo fabricar una silla.



Fuente:http://sumedico.com/pez-nada-ayuda-una-silla-ruedas/