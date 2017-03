La vida viajera de tus mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Son cada vez más los viajeros que deciden llevar mascotas a sus vacaciones. Las líneas aéreas, transportes terrestres y hasta hoteles, han cambiado sus políticas para que sea más fácil llevar consigo a los consentidos de la casa: sus perros y gatos.Si quieres llevar a tu mascota, primero, que nada debes considerar al llevarla que debes contar con todos los documentos necesarios quecertifican que cuenta con buena salud y tiene todas sus vacunas.Segundo, si vas a llevar a tu mascota en avión o camión, debe de tener un transportador especial. La mascota debe estar limpia, sin sedantes ni estar embarazada. Teniendo todo esto en orden, ¡a vacacionar!Actualmente las principales líneas aéreas transportan mascotas, pero cada una cuenta con diferentes requisitos. Algunas te cobran por el servicio y en otras, este ya está incluido en el precio del boleto. Revisa la página web de la aerolínea antes de reservar.Para todos los casos tienes que presentar certificado de salud en original y copia de máximo cinco días antes del viaje. Este lo expide un veterinario. También su cartilla de vacunación con vacuna antirrábica.Puedes llevar a tu mascota sin costo alguno, y dependiendo de su peso podrá ir dentro del avión o bien con el equipaje. Si va en el equipaje, las mascotas deben ir en un contenedor especial rígido y resistente, cerrado con candado y con la llave pegada al contenedor.Cobra por mascota documentada de máximo 45 kgs +jaula, entre 900 a mil pesos nacional y de 90 a 100 dólares internacional. Si llevas a la mascota dentro del avión (máximo 10 kgs +jaula) mil nacional y 100 dólares internacional.Permite transportar mascotas documentadas y a bordo, siempre y cuando sean vuelos no mayores a seis horas de duración y dentro de México, o hacia EU, Canadá, Centro y Sudamérica.Considera llevar a la mano su certificado de salud oficial, su cartilla de vacunación vigente. Si es un perro guía o de apoyo, llevar el certificado que avale sus funciones terapéuticas y un documento que indique origen y lugar del viaje. Si quieres más información acerca de transportación de mascotas en México da clic aquí ( http://www.gob.mx/senasica ).Algunas razas de perros y gatos, los llamados braquicéfalos, tienen problemas de respiración durante el vuelo por lo que algunas líneas aéreas no los permiten a bordo y otras sólo los permiten volando en cabina. Los perros braquicéfalos más comunes son el Boston Terrier, Boxer, Bulldog, Pug, Shih Tzu, Shar¬pei, etc. y gatos, Burmese, Himalayo, Persa, etcSi deseas que tu mascota disfrute de unas merecidas vacaciones y se hospede en un hotel da clic aquí (http://www.officialpethotels.com) y descubre qué sitios son pet friendly. Por ejemplo: si visitas Cancún podrás hospedarte con tu mascota de 11 kgs o menos en el Holiday Inn Cancún Arena con solo pagar 35 dólares por noche o el Westin Resort & Spa Cancún, que recibe mascotas de 20 kgs o menos.Si viajas a Puerto Vallarta, el Hotel Westin Resort & Spa y el Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center reciben también mascotas.Pero si lo que deseas es un lugar donde tu perro tenga actividades específicas, La Morada del Xolo es el lugar ideal, pues aquí ambos pueden convivir en el mismo espacio. En este Pet Friendly Resort & Spa en Cuernavaca, Morelos, las mascotas tienen un menú gourmet especial, camitas en los cuartos, spa y su propia alberca para mascotas. Las tarifas son entre 100 y 200 pesos diarios por mascota, dependiendo de su tamaño.Coloca el nombre de la mascota y datos del dueño en su transportador o kennel. Pega las etiquetas del vuelo en el contenedor. Coloca material absorbente en el piso del contenedor por si la mascota orina. Coloca dentro algún artículo que le sea familiar, como una prenda de vestir de su dueño, para que vaya más tranquila durante el viaje.Evita ponerle peluches adentro porque hay casos en los que se los comen debido a la ansiedad que sienten. Elige una transportadora de mascotas especial, que sea de plástico y tenga ventilación de los cuatros lados. Lleva a tus mascotas en ayuno para evitar que tengan evacuaciones durante el viaje o que vomiten.Acostúmbralas a estar dentro de su transportador, dejándolas adentro a ratos, unos días previos al viaje. Si vas a viajar en coche, llévalas en su transportador pues es más seguro en caso de frenar bruscamente.Fuente: http://www.milenio.com/tendencias/mascotas-perros-viajes-avion-tendencias_0_917308414.html