Mascotas desarrolla la inteligencia de los niños

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los niños que tienen mascotas aprenden sobre responsabilidades a edades más tempranas, además de que tienen un fiel compañero para sus travesuras, pero ¿sabías que sus peludos compañeros también les ayuda a potenciar su inteligencia?“En el caso de los niños, los animales los ayudan a potenciar aquellas capacidades que aumentan su inteligencia emocional, como son la compasión, la comprensión de la muerte o la autoestima”, explica Ferrán Abelló, CEO en Petclic, empresa experta en animales de compañía.El especialista indica que los niños entre 0 y 7 años que tienen mascotas, desarrollan diferentes tipos de inteligencia porque aprenden muchas cosas de los animales.“Las mascotas marcan una rutina, obligan a tener una responsabilidad con ellas y ayudan a los más pequeños a relacionarse cuando están pasando por un mal momento, les cuesta abrirse a los demás o cuando piensan que los mayores no les entienden”, dice.Mejora la inteligencia emocionalPor ello, añade que la inteligencia emocional evoluciona más rápido haciendo que el pequeño entienda que debe cuidar y alimentar a su mascota, lo que le permite conocer el sentimiento de compasión que posteriormente lo asociará en su entorno.“El sentimiento de autorrealización también está presente cuando les mandan alguna tarea a realizar para su mascota, como darle una golosina, llenarle el bebedero o sacarle a pasear. En este punto el niño se siente realizado y se refuerza su autoestima”, indica.Agrega que los niños entre tres y seis años con mascotas, son lo que más facilidad tiene de empatizar con otros seres humanos. La capacidad verbal, también es otro de los beneficios que obtiene los niños“Cuando los niños juegan con sus animales, les hablan o incluso les leen, la capacidad verbal va en aumento ya que la mascota actúa como receptor ante órdenes, consejos o historias que los mismos niños se inventan”, dice.Mascotas combaten el estrésOtro de los beneficios que aportan las mascotas a los niños, es que les ayudan a manejar mejor las situaciones de estrés relacionadas con su edad, por ejemplo, no salir a jugar o no ver tele cuando lo desean.“En esos casos los animales disminuyen la tensión del momento, los calman y los oyen cuando están enfadados, sin ser juzgados, ordenados o castigados”, señala.Abelló resaltó que otra cosa en la que benefician las mascotas es en entender la compresión del ciclo de la vida y con ello la muerte.“Entender este procedimiento es menos complicado para los más pequeños y más fácil de explicar para los padres: El modo en que se le explique al hijo este hecho condicionará la manera de comprenderlo en el futuro”, concluye.Fuente: http://sumedico.com/mascotas-desarrollan-la-inteligencia-los-ninos/