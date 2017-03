Tres sencillos cambios para perder grasa abdominal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de las mujeres se sienten preocupadas e inseguras de su abdomen. Y aunque las pancitas vienen en formas y tamaños diferentes, sabemos que siempre habrá un poco de grasa en el abdomen.



Desafortunadamente este tipo de grasa es el peor, pues no sólo es dañino (especialmente para el corazón), sino que también es muy difícil de eliminar.



Por fortuna no necesitas un six-pack para ser saludable. Con que realices par de sencillos cambios, notarás una gran diferencia.



No dejes los carbohidratos



Los carbohidratos no son los enemigos, así que no debes prohibirlos de tu dieta. Lo que sí debes agregar es proteína. Promueve las buenas bacterias en los intestinos, te mantiene satisfecha y ha sido relacionada con un peso saludable.



Come almendras



Las almendras son una excelente opción; son ricas en fibra y te dejarán satisfecha por el doble de tiempo. Además, en un estudio reciente, se demostró que la gente que come almendras diariamente pierde más grasa abdominal que aquellos que no tienen el mismo hábito.



Levanta pesas 3 veces a la semana



Un entrenamiento de resistencia 3 veces a la semana es buenísimo para quemar grasa, incluyendo la del abdomen.



La verdad es que debería de ir acompañada de una rutina de cardio o ejercicio moderado, pero si no tienes el tiempo (o la voluntad), te recomiendo salir a caminar lo más que puedas y activarte en tus momentos más sedentarios. Toma las escaleras en lugar del elevador y no permanezcas sentada por más de una hora.