Hay preguntas que nos hacemos por curiosidad, a las que a veces les encontramos respuestas y evidencias científicas y otras veces no. Así como hay mitos o ideas que creemos y que al investigar descubrimos que no eran como pensábamos.



¿Alguna vez te pusiste a pensar si los árboles son vegetarianos? La ciencia tiene una respuesta al respecto…



Los árboles y el vegetarianismo



Son muchas las personas que deciden llevar un hábito alimenticio vegetariano, dejando de lado la carne animal. ¿Pero qué ocurre con los árboles? ¿Es posible su vegetarianismo?



El profesor de botánica de la Universidad de Miami, Nicholas Money, sostiene que contrario a lo que podamos creer, los árboles no son vegetarianos.



¿Cómo es posible? El experto sostiene que las plantas no son vegetarianas, pero que el detalle depende de qué tan estricto sea el concepto que se tiene de vegetarianismo.



Claramente los árboles no se alimentan directamente de animales, pero sí los consumen al necesitar de los hongos para su supervivencia.



Los hongos, grandes aliados de los árboles



Los árboles son capaces de producir azúcar mediante la fotosíntesis, usando la luz solar para generar una reacción entre el agua y el dióxido de carbono para obtener carbohidratos y oxígeno.



Pero eso no es lo único que necesitan los árboles, también precisan minerales, potasio, calcio sodio e incluso algunos metales.



La forma que tienen los árboles de obtener esos nutrientes es a través de los hongos.



Hongos y fotosíntesis



Los hongos se encuentran presentes por todos los bosques, hay una amplia red de hongos compuesta por filamentos microscópicos y que absorben agua del suelo.



Estos producen enzimas llamadas proteasas que logran descomponer grasas y proteínas de organismos sin vida.



A pesar de sus habilidades, como no pueden hacer fotosíntesis, no pueden crear su propia azúcar. Y es ahí donde entra su relación con los árboles.



Su relación mutuamente beneficiosa



Los filamentos de los hongos se conectan con las raíces de los árboles y envían estructuras que penetran las raíces, permitiendo el intercambio de nutrientes.



Se trata de una relación mutuamente beneficiosa en la que los hongos obtienen de los árboles un poco de su azúcar y los árboles obtienen los minerales disueltos en agua.



Es mediante esta relación, que científicamente se conoce como micorriza (de origen griego), que los árboles consumen componentes animales.



Las micorrizas, o relaciones entre hongos y plantas, pueden durar más de 400 millones de años, cuando las plantas comenzaron a colonizar hábitats terrestres.



En el sentido completamente estricto del concepto de vegetarianismo, los árboles no son vegetarianos, dado que absorben nutrientes que provienen de cadáveres de animales. ¿Tú que crees? ¿Concuerdas con esta afirmación?



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/176724/los-arboles-son-vegetarianos