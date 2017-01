Combate a la báscula

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Apenas poco que comenzó un nuevo año. Hace unos cuantos días disfrutábamos la plácida agonía del hermoso Guadalupe-Reyes, con sus deliciosas roscas.



Pero hoy, después de haber disfrutado al máximo de las vacaciones y haber comido, prácticamente, hasta reventar, volvemos a nuestra realidad y entramos a la cuesta de enero que no perdona esas gloriosas comilonas decembrinas.



Back to health

Para comenzar bien el año y sacudirnos esos kilos de más, es de suma importancia empezar por nuestra alimentación, y ¿cuál es la comida más importante del día? ¡Bingo! El desayuno.



Por eso es recomendable que prestemos especial atención al mismo pero eso no debe significar que te compliques la vida con un desayuno laborioso y cuantioso, pues lo importante es la calidad de los ingredientes por supuesto: cuidar la porción.



Una gran idea para desayunar son los llamados smoothie bowls: Coloridos platos que de un tiempo para acá se han vuelto el bocado preferido de veganos, foodies y amantes de los saludable.



Estos bowls consisten de un licuado o smoothie espeso preparado con una base de superfoods como el matcha, la cocoa o el açaí. Lo diferente es que, en vez de disfrutarlo como un smoothie bebible, éste tiene una consistencia similar al helado, se sirve en plato o tazón y se le agregan toppings compuestos de granos, semillas y bayas antioxidantes, entre otros frutos.



La idea es jugar con las combinaciones sin salirnos del corte saludable del bowl. Dichos tazones no sólo son vistosos y coloridos, también son un plato bien nutritivo, rico y llenador. La nutrióloga Daniella Chace explica en su libro Superfood Smoothie Bowls los beneficios de consumir este tipo de platillos, pues resultan un boost de energía instantáneo.



Otros de sus beneficios es que mejoran el estado de ánimo, los ciclos del sueño, la memoria, el estado de la piel y, lo que más nos interesa: La pérdida de peso, debido al bajo nivel calórico, 450 calorías por porción (dependiendo de los toppings y porciones).