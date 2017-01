Guardar secretos es malo para la salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de las mujeres aman los secretos y no se pueden resistir al escuchar uno, sin embargo, esta nueva investigación te hará pensarlo dos veces antes de pedir que te lo cuenten



El estudio llevado a cabo por el profesor Clayton Critcher, miembro del Grupo de Marketing de Hass, aseguró que al guardar un secreto se puede llegar a padecer malestares físicos y, en ocasiones, sicológicos.



Para llevar a cabo la investigación, les dieron varias instrucciones a un grupo de voluntarios sobre lo que podía y no podían revelar en las entrevistas.



Aquellos voluntarios que ocultaron información sobre su preferencia sexual tuvieron un 17% menos de desempeño en las evaluaciones intelectuales, físicas e interpersonales, en comparación con los que dijeron siempre la verdad.



Otro estudio realizado en jóvenes de 18 años reveló que las personas que guardaron un secreto llegaron a sentir malestares físicos como dolor de cabeza, náuseas y dolores de espalda cuando los entrevistaron.



Este no es la primera investigación que determina que los secretos pueden “enfermarte”. Un grupo de científicos de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, descubrieron que las personas que saben algo importante sobre otras tienen problemas para concentrarse.



Según los investigadores, entre más grande sea el secreto este se asimila como una carga física, lo que genera problemas de concentración, cambios de ánimo y disminución de energía.