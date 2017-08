Hábitos alimenticios que debes dejar

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A la hora de bajar de peso, no sólo debes aprender a implementar buenos hábitos, sino que también debes hacer el esfuerzo por eliminar aquellos malos que han estado saboteando todos tus esfuerzos en los últimos años.Tomar muchoEl alcohol tiene un efecto dominó; después de un trago, tus inhibiciones disminuyen y tu apetito aumenta. Este combo resulta en un consumo excesivo de calorías y más alcohol. Y seguro sucede más seguido de lo que imaginas, porque la mayoría subestima qué tanto alcohol podemos consumir. Lo ideal sería tomar sólo una vez a la semana y máximo 2 tragos. Los resultados serán dramáticos.Comer alimentos de ‘dieta’Odio los alimentos de dieta. Primero que nada, están repletos de aditivos no necesarios y difíciles de pronunciar. Y siendo sinceras: no son saludables, y tampoco te llenan. Como resultado, la gente termina buscando algo más para saciar el hambre.Comer muchos alimentos saludablesEstá bien comer frutas y verduras… pero todo en exceso es malo. La realidad es que, aunque estos alimentos enteros sin ricos en nutrientes que mejoran el metabolismo, en exceso pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, una porción de fruta debe ser del tamaño de una pelota de tenis, no más.Saltarse comidasPasar mucho tiempo sin comer puede crear 2 efectos secundarios que afectan tu peso. Primero, quemarás menos calorías para compensar la falta de gasolina cuando lo necesites. En segunda, tus probabilidades para comer de más en la noche aumentan. Lo ideal es comer algo cada 3 o 4 horas, ¡sin excepción!Contar caloríasAdemás de que la calidad y los tiempos de la calorías que consumes son críticas para bajar de peso, la práctica de contar calorías puede ser un arma de doble filo. Según varios estudios, el acto mismo estresa a las mujeres, lo cual, a largo plazo, puede incrementar los antojos. Y no digo que las calorías no sean importantes, sino que hay formas más efectivas para bajar de peso.Eliminar las grasas buenasA pesar de que ahora en día se sabe que la grasa no es mala, la gente sigue teniéndole miedo. Comer las grasas correctas es una forma inteligente para bajar de peso, pues además de disminuir la inflamación abdominal, son increíblemente satisfactorias. Producen saciedad prolongada y algunas aceleran el metabolismo.Comer tus emocionesEl hábito de buscar comida por culpa de la ansiedad, enojo, aburrimiento o felicidad, es uno de los principales culpables del aumento de peso. Prácticamente nos enseñan desde pequeños en conectar nuestra comida con nuestros sentimientos. Y aunque a veces será inevitable hacerlo, es un hábito que debes eliminar lo más pronto posible.FUENTE: Eme de Mujer Honduras