Le cambian la vida a más de 50 perros y gatos callejeros

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua

Sin contar con un albergue y con tan sólo el deseo de rescatar y rehabilitar animales en condición de abandono, alrededor de seis miembros de la familia Soto Domínguez han logrado cambiar la vida de 50 canes y felinos, que a lo largo de los años han encontrado en las calles.



Rocío Domínguez explicó que el cariño por los animales lo que los motiva a abrirles su hogar a perros y gatos que se encuentran sufriendo en las calles, por lo que los miembros de su familia acostumbran recoger animales, a los cuales adoptan como mascotas, que en suma llegan a ser hasta 50, pues algunos cuentan con diez animalitos.



De igual forma, Tania Soto comentó se trata de perros de raza pura, así como cruzas. Explicó que en el caso de su perrita Chihuahua, estuvo a punto de ser sacrificada luego de que le creció un tumor, que resultó no ser maligno, debido a que era usada para amamantar cachorros y para cruzas.



Ante la abundancia de perros callejeros, cifra que se aproxima a los 15 mil y que se ha convertido en un problema no sólo de salud pública sino también en cuestión de derechos animales, esta familia ha puesto el ejemplo de que no se necesita de grandes instalaciones o una gran inversión monetaria, pues señalaron que los perros están acostumbrados a comer caldos, verduras o croquetas, dietas que no afectan de manera fuerte a sus bolsillos.



“Hemos adoptado muchos perros de la calle, pero nosotros somos de las que tenemos menos en la familia, mi hermano llega a tener hasta 10 perros y gatos. Hay algunos que bañamos en casa, las vacunas son una vez por año. El mensaje para la ciudadanía es que adopten, hay tantos perros en la calle que necesitan una familia, son tan lindos y tan nobles y la verdad no cuestan mucho, también pueden acostumbrarse a comer los quedes, o les hacemos jugos para mezclarlos con arroz, verdura y croquetas”, comentaron.



