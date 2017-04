Los cachorros aman que les hablen como bebés

(Tomada de la Red)

¿A quién no le ha pasado? Se nos acerca un perrito, le acariciamos la cabeza y le decimos, con voz chillona o aguda, frases como “¡Qué lindo perrito!”. Según un estudio reciente sugiere que los cachorros sí aprecian que les hables como a un bebé, pero los perros adultos no.



Un estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, encontró que la voz que usamos para dirigirnos a nuestras mascotas (más dulce, más alta y más lenta que el tono normal) tenía un gran efecto en los cachorros, sin embargo, la mayoría de perros adultos no reaccionaron de manera especial a ese tono infantil.



Según los expertos, los cachorros son muy reactivos a los sonidos que usamos cuando tratamos de cambiar su comportamiento y hablarles como bebés es beneficioso para su entrenamiento y educación.



Sin embargo, cuando crecen dejan de reaccionar de forma especial a ese lenguaje y es muy posible que se sientan más motivados por la presencia directa, los gestos y la expresión facial de sus dueños.



¿Por qué les hablamos como bebés?



Según Nicolas Mathevon, coordinador del estudio, de las universidades de la Ciudad de Nueva York y Lyon (Francia), el discurso dirigido a los perros es muy similar al que usamos con nuestros hijos para promover la atención y el aprendizaje de nuevos idiomas. Pero parece que de forma instintiva también nos comunicamos con los perros adultos como si siguieran siendo nuestros bebés.



