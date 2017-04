Los niños no pierden el cariño por la vieja TV

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Grace Ellis no sabe lo que es ver televisión en un televisor.



Esta niña de quinto grado de North Attleboro, Massachusetts, ve programas como "Liv and Maddie", "Jessie" y "The Lodge" en su laptop, su iPad y su teléfono.



"A veces veo televisión en el auto", comenta. "Tengo ballet todos los días. Veo TV cuando voy a las clases".



Tiene un televisor en su habitación que no está conectada al cable pero es perfecta para ver DVDs.



Y la pantalla plana del televisor grande de la sala de estar tiene sus propias ventajas.



"Es mucho más grande", explica Grace. "Y en el sillón es más cómodo".



"Las generaciones actuales están acostumbrada a tener todo al alcance de la mano", señala Stacey Lynn Schulman, analista del Katz Media Group.



Prácticamente desde que nacen, los niños de hoy se sumergen en un mundo de pantallas que transmiten videos. Para ellos, todas las pantallas son lo mismo, sean las de un televisor o no.



"Cuando les gusta un programa, les gusta en todas sus formas y desde cualquier plataforma", asegura la presidenta de Nickelodeon Cyma Zarghami.



Es por ello que los directivos de las cadenas para niños se afanan por asegurarse de que, cualquiera sea la plataforma que usan los muchachos, encuentran allí sus programas.



De todos modos, sorprende el hecho de que los niños ven la mayoría de sus programas en... el viejo televisor.



Un estudio de la medidora de audiencias Nielsen comprobó que en el cuarto trimestre del 2016, los niños de dos a 11 años vieron un promedio de 17 horas de programas en vivo semanalmente por televisión en Estados Unidos. Y solo cuatro horas y media en otros tipos de aparatos.



"Los chicos pasan la mayor parte de su tiempo frente a un televisor lineal", declaró Jane Gould, vicepresidenta de Disney Channel. "Pero para nosotros también es importante estar en todos los otros sitios".



Una razón para ello es que las otras plataformas pueden despejar el camino para el estreno de un programa en la TV lineal.



Gould menciona el caso de "Andi Mack", que Disnney Channel estrenó el 7 de abril. En las semanas previas se ofreció la serie en una serie de plataformas digitales, incluidas la aplicación de Disney Channel, Disney.com, Disney Channel YouTube, iTunes, Amazon y Google Play.



Grace es una de la legión de niños que se vio atraída a la serie por semejante despliegue y cuando "Andi Mack" tuvo su estreno oficial, Grace fue una de 9 millones de televidentes que la vieron.



Cuando la cadena PBS estrenó "Plaza Sésamo" en 1969, se unió a un puñado de programas que le apuntaban a una teleaudiencia infantil.



Casi medio siglo después, "Plaza Sésamo" sigue teniendo gran arrastre.



Ya no la transmite solamente PSB, sino que hace un año comenzó a darla también HBO, que hoy tiene el 40% de la teleaudiencia del programa.



El programa se adapta constantemente a las novedades tecnológicas y los cambios de hábitos, y hoy el 18% de su audiencia lo ve en tabletas, el 14% en teléfonos móviles y el 25% en otros aparatos y plataformas, incluida YouTube.



Ahora se prepara para lanzar productos preparados especialmente para YouTube.

Todas las plataformas se pelean el público infantil.



Netflix no revela su audiencia, pero según Andy Yeatman, director de contenido global para niños, "aproximadamente la mitad de nuestros miembros de todo el mundo ven programas infantiles regularmente. Es una audiencia muy grande".



En el pasado, cuando solo había un puñado de canales, los niños podían ver programas infantiles únicamente los sábados por la mañana y por la tarde los días de semana.



Hoy, Nickelodeon tiene seis plataformas on demand "y esta temporada tenemos 700 episodios nuevos, comparado con los 500 de la temporada pasada".

En otras palabras, los niños son bombardeados con programas para ellos desde todas las direcciones. Pero ni eso basta.



"Lo que realmente quieren es ser sorprendidos", afirma Gould, de Disney Channel. "Ese es el gran reto: Cómo sorprenderlos y encantarlos".