¿Por qué los gatos dejan de usar la caja de arena?

Quienes tenemos gatos en casa sabemos lo maravilloso que es el que los mininos aprendan prácticamente solos y desde muy pequeños a usar su caja de arena. No tenemos que lidiar con limpiar suciedades cada cinco minutos, ni es necesario invertir horas en entrenarlos; simplemente colocamos su caja, y, por si esto fuera poco, ¡cubrirán lo que hicieron! Pero ¿qué ocurre cuando de pronto los gatos dejan de usar su caja de arena?



No debemos desatender cuando un gato adulto, acostumbrado a utilizar su arenero desde pequeño, de un día a otro, empieza a orinar en cada rincón de la casa. Este cambio de conducta puede tener muchas causas, como problemas fisiológicos, por motivos instintivos e incluso por alteraciones psicológicas. Debemos estar atentos ante cualquier cambio de conducta de nuestros felinos.



Por ejemplo, mi tranquila gata negra de dos años Bagheera desde el primer día que llegó a casa utilizó su arena sin ningún problema. Por ello, cuando me encontré con el primer charco en el piso, pensé que podía ser cualquier otra cosa antes que orina. Después de varios descubrimientos similares, concluí que algo malo estaba pasando. Decidí no perder tiempo y llevarla a revisar ya que los últimos charcos tenían incluso pequeñas gotas de sangre. El veterinario me sugirió realizar una ecografia y unas placas, ya que, según me dijo, era probable que esta conducta se debiera a que estaba experimentando dolor o molestia al momento de orinar y relacionaba el arenero con aquella sensación y por ello lo evitaba.



Las placas mostraron cálculos en la vejiga, según me dijo, eran bastante grandes, por lo que no era candidata a un tratamiento que permitiera eliminarlas. Lo indicado en estos casos es operar cuanto antes.

Otro problema que hace a los gatos orinar con mucha frecuencia y en lugares inadecuados es la cistitis común de origen bacteriano; pero existe una condición más grave llamada cistitis idiopática, que es muy dolorosa y se sabe que su detonante es el estrés. Si observas que tu gato se coloca en posición de orinar ya sea dentro o fuera de su caja pero no lo consigue, debes buscar atención inmediata.



De modo instintivo, los gatos, sean machos o hembras, castrados o no, acostumbran a marcar territorio de varias formas. Un gato macho sin castrar sin embargo, marcará territorio con orina con mayor frecuencia buscando atraer a las hembras. La forma como podemos identificar que un gato marca su territorio es porque lanza orina hacia atrás, de manera horizontal, levantando la cola y realizando un rápido movimiento de caderas. La mejor solución para evitar esto es la castración.



También puede darse el caso de que un gato marque su territorio con orina cuando siente amenazas de otros animales, de personas nuevas o por la llegada de un bebé; incluso por algún cambio de decoración u orden de los muebles. Cualquier situación que le cause estrés, puede hacer que el gato sienta la necesidad de marcar terreno. Si la amenaza está fuera de casa, podemos colocar su caja de arena dentro. Si la amenaza es dentro, podemos frotar un paño suave en la cara del gato, ya que es ahí donde se encuentran las glándulas con su olor; posteriormente frotemos el paño en distintos lugares de la casa. Estaremos ayudándole a marcar territorio y esto lo tranquilizará.



Ahora, mi Baghee (como le decimos cariñosamente) se encuentra muy bien, y pienso que fue bueno que presentara esta conducta, ya que de otra forma, tal vez, nunca hubiera notado que tenía un problema. Los gatos son animales rutinarios, por ello debemos prestar atención cuando repentinamente presentan algún cambio en sus hábitos. Si tu gato de pronto deja de usar su arenero, no te molestes ni lo reprendas, es importante buscar las posibles causas y atenderlo cuanto antes.



