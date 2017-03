En marzo esto es lo que puedes sembrar

TIJUANA, Baja California(GH)

Es genial que armes tu propio huerta, no solo para ahorrar en alimentos, sino también cosechar verduras sin usar pesticidas.Si has comenzado tu huerta hace poco, tal vez estés necesitando un poco de orientación. Lo mismo sucede si estás a punto de comenzarla.Hay algunas reglas básicas, que parecen ser cuestión de sentido común pero que muchas veces no tenemos en cuenta y arruinan las primeras plantaciones.Si no tienes las cosas muy claras, sigue los consejos fundamentales para tu huerto en casa o departamento.Los que están en el Hemisferio Norte deben tener en cuenta para comenzar el huerto en primavera, que hay que estar precavidos, "teniendo un ojo en el huerto y otro en el cielo", ya que aunque el buen tiempo acompaña y anima a sembrar prácticamente de todo, puede ser que todavía nos sorprenda alguna helada.Algunas recomendaciones:En las semanas de más calor puede aumentarse la frecuencia del riego, haciendo entre 7 y 14 turnos de riego a la semana.Sobre todo en las zonas interiores, los invernaderos todavía resultan imprescindibles para mantener semilleros y cultivos a salvo de las heladas, pero en los días especialmente soleados hay que ventilarlos para evitar que se reproduzcan temperaturas demasiado altas.Por otro lado, cuando las condiciones son tan inestables la planta se puede debilitar, siendo blanco fácil para plagas y enfermedades. Para evitar este tipo de problemas y los que puedan aparecer en un futuro, se puede echar una mano a nuestras plantas incorporando al riego preparados vegetales estimulantes que les den vigor y ayuden generando defensas frente a los ataques de pulgones u otros parásitos.Los que están en el Hemisferio Sur deben tener en cuenta para comenzar el huerto en otoño, que al ser más cortos los días, las horas de sol se reducen. Los ritmos de los cultivos se ven afectados por esto. Por eso es que hay que tener muy presente que lo que cultivemos debe estar ubicado de una manera que reciba y aproveche al máximo las horas soleadas.Algunas recomendaciones:Todas estas frutas y verduras son muy recomendadas si van a hacer su primera experiencia en el huerto. Se siembran directamente en la tierra, prenden fácil y se adaptan muy bien a las condiciones climáticas. Sólo hay que tener cuidado con la lechuga que, si el sol está muy directo y fuerte, puede quemarse. Y también hay que tener precaución con la zanahoria, porque las semillas donde caen, prenden y se multiplican bastante.Lo bueno de las verduras de hoja es que se pueden tener en departamento sin dificultad. Las zanahorias requieren un poco más de cuidado porque necesitan de buena profundidad de suelo para poder crecer bien.FUENTE: La Bioguía