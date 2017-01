Qué diferencia a los gatos de las gatas

(Tomada de la Red)

Científicos alemanes han descubierto que, a diferencia de los gatos, las gatas domésticas ajustan su respuesta a la llamada de los gatitos en función de la urgencia del sonido. Un estudio publicado en 'MC Evolutionary Biology' y citado por el portal ScienceDaily señala que, independientemente de si la felina ha tenido a sus propias crías, responde un 10 por ciento más rápido que en otra ocasión a la llamada de los gatitos que transmiten un alto nivel de urgencia, o sea de los que se encuentran en una mayor necesidad.



Según los investigadores, ese hecho "indica que las gatas son capaces de evaluar el contenido emocional de las llamadas de los gatitos y que ajustan su motivación para responder como corresponde". Por su parte, se llegó a la conclusión de que los gatos machos no muestran una respuesta más inmediata a las llamadas de los gatitos que demandan un alto nivel de urgencia.



Los científicos han concluido que esa capacidad es "una diferencia de sexo arraigada entre machos y hembras de los gatos adultos", que no se activa por la experiencia. El estudio se basa en un experimento que contó con la participación de 17 felinos adultos (9 gatos y 8 gatas), de los cuales la mitad de las hembras no ha tenido crías.



