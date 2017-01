¡Hablar solo es bueno!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde que era pequeña hablo sola, creo situaciones al azar y hablo con personas imaginarias. Es un hábito que nunca he podido abandonar y lo considero el más normal del mundo (incluso cuando las personas en la calle me lanzan miradas).



Hablar solo no significa estar loco. De hecho, puede ayudarte a aclarar tus pensamientos o combatir el estrés. Pero esto no termina aquí: ¡conoce todos los sorprendentes beneficios de hablar contigo mismo en voz alta!



#1 Ayuda a animarte

Haz que salga tu orador motivacional de vez en cuando. La autocharla puede ayudar a motivarte para alcanzar una meta en el trabajo, una relación o tu comportamiento personal. No solo hables contigo mismo para reprenderte, olvida por un momento todas tus voces críticas y anímate.



#2 Permite ver ambos lados de una decisión difícil

Expresar tus opciones en voz alta y pensar en los pros y contras puede ayudarte a traer la opción correcta a la luz. Cuando tus pensamientos son audibles todo se clarifica.



#3 Sirve como desahogo

Si no eres del tipo de persona que enfrenta a la gente que te daña, habla contigo mismo acerca de cómo te molesta o qué tan injusta es una situación.



#4 Te permite entender mejor tus pensamientos

A veces estamos seguros de que pensamos de una manera, pero nuestra psique nos dice otra cosa. ¿Alguna vez te has encontrado llorando cuando no pensaste que algo andaba mal? Ese es tu subconsciente haciéndote saber algo. Invítalo a unirte a tu conversación para llevarte a nuevos niveles de autoconciencia.



#5 Ensaya una conversación difícil

Practicar lo que necesitas decir para tener tus puntos de forma clara y sin ira te pondrá en una posición mucho mejor cuando llegue el momento de expresarte en relación a un problema difícil.



#6 Para sacudirte el estrés

¿A quién no le gustaría usar otro método para deshacerse del estrés? Inténtalo hablando solo de vez en cuando.



#7 Para felicitarte

Incluso si nadie más parece apreciarte en este momento, felicítate por la forma en que manejaste una situación difícil, saliste de tu zona de confort para una nueva aventura, o simplemente superaste un día ocupado.



Hablar solo no es un problema, solo elige ser tu mejor amigo de vez en cuando. Reemplaza a tu crítico interior por una voz positiva; de lo contrario, tu charla no tendrá ningún beneficio y hará que te sientas peor.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/174757/no-estas-loco-estos-son-los-increibles-beneficios-de-hablar-solo