Lo que un dentista puede saber de ti al examinar tu boca

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque tus caries y el sarro ocuparán tu mente mientras tu dentista está haciendo lo suyo en tu boca, él podría estar descubriendo más cosas de ti, que nadie más sabe.



Aunque no lo creas, la boca es la ventana del cuerpo. Muchas enfermedades, como el cáncer, la anemia y la diabetes pueden identificarse a través de un chequeo bucal… y a veces hasta puede salvar vidas.



Si usaste hilo dental… y si fue la única vez en que lo hiciste: No puedes engañar a tu dentista y decirle que usas hilo dental todos los días. Las encías de aquellas personas que usaron hilo dental antes de un chequeo están lastimadas o hasta sangran, mientras que unas encías saludables están apretadas y rosas.



Si estás embarazada: Casi el 40% de las mujeres desarrollan gingivitis durante el embarazo. Esto es resultado de un incremento de progesterona, la cual facilita el crecimiento de bacterias. Pero no te preocupes, la gingivitis aparece durante un embarazo ya avanzado.



Si te muerdes las uñas: Sin ver tus manos, tu dentista puede detectar este mal hábito. Las señales incluyen astillas y grietas en los dientes, así como desgaste de la tensión constante en ellos.



Morderte las uñas podría hacer que los dientes salgan chuecos o haya incomodidad en la mandíbula. Y esto no lo ocasiona el contacto entre diente y uña, sino el que ocurre entre los dientes inferiores y superiores.



Si te chupabas el dedo: El chuparse los dedos por un rato no tiene ningún efecto secundario a largo plazo, pero si los niños lo hacían después de los 7 u 8, habrán cambios en su mordida y la posición de sus dientes. Todo esto puede ser corregido fácilmente, pero son señales que sólo un dentista puede notar.



Si estás bien de salud (o no): El mal aliento general puede ser categorizado como alitosis. Pero los dentistas también saben identificar el olor frutal y de pescado. El olor frutal puede indicar una diabetes, mientras que el de pescado puede ser señal de un problema en los riñones o hígado. Si el olor es asqueroso, podría haber problemas de reflujo o hasta un absceso en los pulmones.



Si tienes cáncer oral: Las primeras señales de cáncer oral pueden ser: sangrado en la boca, manchas rojas o blancas, cambios en el ajuste de los dientes, abultamientos o bolas en los labios, encías o cualquier otra parte de la boca.



Si eres alcohólico: Los alcohólicos son más propensos a tener caries porque el alcohol tiende a secar la boca. Y una boca seca resulta en caries porque la saliva neutraliza el daño causado por la acidez de la boca.



Si tienes un desorden alimenticio: Por ejemplo, la bulimia tiene un patrón muy particular del desgaste de los dientes que fácilmente puede ser identificado por un dentista. La erosión hecha por el ácido también puede indicar reflujo o el uso de antidepresivos.