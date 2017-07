Cuida a tus mascotas en verano

(Tomada de la Red)

La Real Sociedad Canina de España ofrece una guía de consejos con todo lo que tienes que saber para cuidar a tu mascota en verano y poder viajar con ella



Con la llegada del verano y las altas temperaturas, hay que prestar especial atención a las mascotas. La Real Sociedad Canina de España ha ofrecido una serie de pautas para el cuidado de tu can en verano, teniendo en cuenta sus necesidades, para que ellos también puedan disfrutar al máximo esta época del año.



Controla su hidratación: Con las altas temperaturas, los perros también necesitan tomar más cantidad de agua de la habitual. Procura que siempre tenga acceso a un cuenco con agua fresca y limpia y recuerda y cuando salgas a pasear, llevar una botella específica para que pueda reponer líquidos también fuera de casa.



Adapta el horario de los paseos a aquellas horas del día en las que las temperaturas son más suaves, como la última de la tarde y por la noche. Evita las horas centrales del día (de 11 de la mañana a 4 de la tarde) y pasea por zonas de asfalto para prevenir quemaduras en las patas o las almohadillas.



Si estás de vacaciones en la playa o montaña y pasáis mucho tiempo al sol, proporciónale también su propio sitio alejado de los rayos solares. Tu perro también agradecerá que lo bañes con agua dulce o lo riegues con la manguera y, cuando no sea posible, humedécele las zonas de la cabeza y el tronco.



Por último, recuerda no dejar nunca a tu perro dentro del coche estacionado, ni siquiera a la sombra y con la ventanilla entreabierta. Las altas temperaturas les afectan con mucha rapidez.



Un viaje con el mejor amigo

Son muchas las personas y familias con perro que no quieren separarse de su compañero más fiel durante estas fechas y quieren compartir con ellos sus días de vacaciones en la playa, la montaña o visitando otro país.



Antes de emprender el viaje, recuerda que deberás tener al día la cartilla de vacunaciones y el pasaporte para animales de compañía si viajas fuera de España. Si no lo tienes, lo puedes gestionar con tu veterinario.



Viaje en coche: Ésta es la forma preferida por los que tienen perro ya que permite una mayor libertad y comodidad a la hora de hacer.



Viajes en tren: Si tienes pensado llegar a tu destino en tren, debes tener en cuenta algunos requisitos de Renfe.



Viajes en avión: Si te decides por el avión para emprender tus vacaciones, la mayoría de las compañías españolas permiten que puedan viajar en cabina pero siempre que tengan un tamaño pequeño y vayan en un trasportín.



Viajar en barco: Por último, si prefieres llegar a tu destino por mar, puedes viajar en barco con tu perro aunque no podrás llevarlo contigo durante el trayecto. Las principales navieras españolas permiten su transporte en espacios habilitados y algunas ofrecen jaulas acondicionadas y transportines. Una vez en el barco, te recomendamos que te dirijas a su personal para que te indique el lugar donde dejarlo y en qué momento puedes ir a visitarlo o darlo de comer y beber.



Por último, si navegas en embarcaciones de recreo con tu perro, recuerda ponerles un chaleco salvavidas, instala una red de borda y no lo pierdas nunca de vista



Fuente:http://www.leonoticias.com/sociedad/cuida-mascotas-verano-20170712102735-nt.html