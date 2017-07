Los mejores momentos de Gianni Versace

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Recordado por todos como uno de los íconos de estilo y diseño en los años ochenta, Gianni Versace es y será una referencia inevitable de

la moda italiana de nalesdel siglo XX.



Pese a su asesinato el 15 de julio de 1997, Gianni, 20 años después sigue generando la misma inspiración para su hermana Donatella, quien continúa con la empresa y le sigue dando ese renombre que en los noventa causó furor en todo el mundo.



Es por ello que hacemos un recuento de los 5 momentos imprescindibles que Gianni pasó en su carrera.



1. Barroquismo italiano



Según la periodista de moda Margarita Riviére, Gianni Versace fue uno de los percursores del barroco italiano en la segunda mitad del sigloxx. Su estilo único de diseño no escatimó límites, pues el único que tenía Gianni era el cielo.



Algo que caracterizó por siempre al diseñador y su marca fue la implementación de estilos rebuscados y barrocos en sus diseños. Los

estampados fueron uno de sus sellos más impactantes, los cuales, hasta ahora, siguen estando presentes. Asimismo el logo de la marca

sin duda marcó una estética en los años ochenta. El dorado y la medusa grabada en anillos, botones, accesorios para bolsos y zapatos le dieron una identidad poco vista en esa época a una marca.



Actualmente, por ejemplo, a pesar de los cambios y los constantes intentos de Donatella por renovar la rma, los diseños son totalmente diferentes; fácilmente puedes identicar un Gianni Versace de un Versace actual: fíjate en los patrones, en los estampados y en el uso de los botones, maquillaje y drapeados. Gianni, sabía cómo utilizar el barrco sin hacerlo vulgar ni excesivo.



2. La búsqueda de la belleza Sin duda, Gianni Versace fue un incubador de grandes rostros de la moda en la época de los 90. Desde Linda Evangelista, Claudia Shiffer.



No obstante, la época de oro para Versace se reconoce por la aparición de supermodelos que imprimiían un carácter fresco y novedoso a la marca. El boom de esta rma italiana fue sorprendente. Todo el mundo quería utilizar una camisa Versace sólo por el hecho de que Naomi Campbell o Marcus Schenkenberg habían utilizado una. Sin embargo, además de los supermodelos, las celebridades como Madonna, Britney Spears, Elton John y la Princesa Diana de Gales utilizaron sus prendas y causaron una revolución en la moda.



3. La reinvención de la mujer



La mujer Versace era poderosa y femenina. A su vez, su feminidad no estaba peleada con su poder y ambas se fusionaban para crear a alguien fuerte, con mucha pasión y sobretodo, con un sentido del gusto muy elevado. Sin embargo, Versace también logró contrastar y presentar a una mujer, además de ultra moderna, se mostraba elegante y delicada. Una prueba de esto fue la princesa de Gales, o la princesa Diana, quien utilizó en varias ocasiones vestidos hechos por el diseñador italiano los cuales no tardaron en convertirse en tendencia mundial. Todos querían ser Diana de Gales y más por lo que vestía, y lo que vestía era Versace.



4. Publicidad polémica



Cuando una rma se convierte en una gran marca, se debe hacer algo para diferenciarse de los demás. Fue a nales de los ochenta cuando Versace y su equipo comenzaron a idear la manera de marcar la diferencia. La fotografía de moda ayudó, sin duda. Y si no fuera por ésta, quizás la publicidad más polémica de la marca no hubiese sido lo fue y lo que representa hoy para el marketing de moda.



5. Diseñando un estilo de vida



Los diseños de este creador no sólo se transmitieron en la ropa. Vasos, vajillas, sábanas, edredones, muebles, velas, cubiertos y un sin número más de objetos fueron estampados por la medusa característica de la rma. Y no sólo eso, sino que en sus mejores años, Gianni Versace abrió dos casas spa totalmente con temática barroco-italiana diga de todo un buen Versace.