Consejos para que no te duermas en clase

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Cuánto dormiste? Esa es la pregunta que nos hacen a los estudiantes en la universidad casi todos los días. Es que la cara de sueño es demasiado evidente. Si eres un alumno sabes que no es fácil ocultar el cansancio de noches y noches despiertos con el fin de terminar un trabajo práctico o una entrega final. Y, como si fuera poco, las clases.



Por supuesto que la mayoría de ellas son útiles y su contenido ayuda a la hora de preparar los exámenes, pero tal vez tú también crees que no puedes más. Se te cierran los ojos, empiezas a cabecear y sientes que en unos segundos caerás rendido sobre tu banco… frente al profesor.



Porque queremos que disfrutes al máximo de tus clases y de tu vida universitaria, hoy te contamos 10 tips para que logres mantenerte despierto y no sufras tanto el cansancio. Verás que funcionan de verdad.



1# Siéntate derecho

Quizás llegas a la clase despierto, alerta y con ganas de estudiar. Pero a medida que van pasando las horas el cansancio aumenta y ves que tu espalda comienza a encorvarse. ¡Cuidado! Encorvar tu columna agrega una presión innecesaria sobre tus músculos que te pueden hacer sentir aún más fatigado. Así que procura mantener una postura erguida y, en lo posible, apoyada sobre el respaldo de la silla.



2# Toma una ducha antes de clases



Toma una ducha antes de salir para la facultad, en lo posible, con 1 hora de anticipación. Por ejemplo, si tu clase es a las 10, toma una ducha a las 8.30 o 9. De esta forma, asistirás a clase más despierto y con una sensación de bienestar como plus.



3# Ten agua para beber a mano

La hidratación es un factor clave a tener en cuenta si quieres mantenerte despierto. Puedes colocar hielo en la botella y esto te hará sentir todavía más activo y alerta. Además, el solo hecho de tener que destaparla te hará mantener las manos ocupadas por un momento y evitará también que te duermas.



4# Come una manzana



El acto de comer y mover la mandíbula favorece la irrigación sanguínea al cerebro y aumenta la cantidad de oxígeno, lo que hace que te sientas más despierto. Además, la crocantez de la manzana y el azúcar que contiene también hacen lo suyo par evitar que te duermas.



5# Quítate el abrigo

No vayas a creer que tienes que andar de remera en pleno invierno. Pero si la temperatura de tu clase es cálida, puedes quitarte el abrigo que llevas por un momento. La brisa fresca te mantendrá despierto.



6# Da un paseo



Esto no quiere decir que dejes la clase por media hora. Si lo que buscas es despertarte un poco puedes ir a dar un paseo corto por el patio o simplemente ir al baño. El solo hecho de levantarte del asiento evitará que te duermas. Otro tip: cuando estés en el baño, lávate la cara. Este es uno de los mejores despertadores naturales que existen.



7# Participa

Escucha con atención la clase que imparte tu profesor y pregunta si tienes dudas. Interactuar en clase con tu profesor y tus compañeros es una forma excelente de mantenerte despierto y, por supuesto, de comprender mejor el tema del que se está hablando.



8# Lleva gotas para los ojos

Los que sufrimos de la vista sabemos lo difícil que es seguir una clase cansados y, encima, con los ojos secos. Una buena solución para eso es que lleves contigo unas gotas que lubriquen la vista y que, a la vez, te ayuden a mantenerte atento a lo que sucede en clase.



9# Toma apuntes



Escribir es una excelente manera de concentrarte en clase y te hará más fácil la tarea de estudiar la asignatura cuando llegue la hora de los exámenes. Si lo tuyo no es el papel y el lápiz también puedes llevar una laptop; cualquiera de las dos opciones mantendrán tu cuerpo activo y enfocado en la clase.



10# Estira el lóbulo de tus orejas

Por extraño que parezca, los expertos en acupuntura señalan que estirar este punto del cuerpo ayuda a que te mantengas despierto por más tiempo y ¡realmente funciona! Solo asegúrate de hacerlo con poca presión para no lastimar tus oídos.



Por fortuna, existen este tipo de consejos que te pueden ayudar a sobrellevar tus días de estudiante con más energía.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/178860/10-tips-para-mantenerte-despierto-en-clase