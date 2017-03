Hay 20 millones de mascotas en España

(Tomada de la Red)

Cuatro de cada 10 hogares tienen al menos una mascota, según el censo de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de

Compañía (AMVAC).



El perro es el animal de compañía predilecto por los españoles, con 5.147.980 ejemplares registrados. También el más costoso de mantener: unos 814 euros al año.



Casi el 40% de los hogares posee al menos una de los 20 millones de animales de compañía contabilizados en España, según los datos contenidos en el censo difundido este jueves por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) con cifras actualizadas a 2015.



El perro figura como animal de compañía predilecto de los españoles, pues el censo contabiliza 5.147.980 ejemplares (21,9% del total), de los cuales el 63% de los canes registrados son de raza y el yorkshire terrier es la favorita, seguida de pastor alemán, bichón maltés, chihuahua y labrador retriever. El número de perros por vivienda aumenta a una media de 1,31 y el 50% de las familias los prefiere de tamaño pequeño, con menos de 10 kilos de peso. El gato cuenta con menos seguidores ya que el registro de animales contabiliza 2.265.980 (8,2% de las viviendas), con una bajada del número medio de gatos por hogar, hasta un 1,54. El porcentaje de felinos de raza es de sólo el 20% y las variantes preferidas son el siamés y el persa. Estos datos son muy representativos pero no totalmente fidedignos porque, pese a la obligatoriedad de que el animal esté identificado, todavía hay muchos perros y aún más gatos que carecen de microchip y no constan en ningún registro. Algo que afectaespecialmente a los animales mestizos. La sociedad cada vez está más concienciada, pero aún queda trabajo por hacer. Sin embargo, no son ni perros ni gatos las mascotas preferidas de los españoles sino las aves, ya que el censo apunta un total de 5.320.000 pájaros en las casas. Además, registra un incremento en el número de mascotas alternativas, como los peces (3.950.000 ejemplares) y el apartado de "otros" (2.030.000) que incluye desde reptiles a roedores, pasando por hurones (en alza) y hámsters y tortugas acuáticas (a la baja). El gasto medio por día en cuidados animales aparece calculado en función de la inversión necesaria en veterinario, medicamentos, limpieza y comida: cada perro cuesta 2,23 euros diarios, prácticamente 814 euros al año. Cada gato, 1,47 euros al día, cerca de 537 euros. Otras mascotas 1,03 euros, casi 376 euros al año. 6.000 clínicas y casi 5.000 tiendas Según la Asociación del Sector de Animales de Compañía (ASAC), en estos momentos existen en España unas 6.000 clínicas veterinarias y cerca de 5.000 tiendas especializadas. El documento certifica la recuperación del sector de clínicas veterinarias, que en 2013 tocó fondo debido a la repercusión de la subida del IVA para estos servicios del 8% al 21%, lo que originó su mayor caída de facturación así como el cierre estimado de 730 centros veterinarios. Un excesivo descenso de clínicas, según advierte el informe, "puede desembocar en un problema de salud pública" ya que el estado sanitario de los animales será "más deficiente". En los últimos tres años, sin embargo, las cifras han mejorado paulatinamente y al cierre de 2016 sus ingresos crecían en un 7,4%; aún así, continúan lejos del 17% que obtuvieron en 2006, el mejor año entre los registrados por este censo.



