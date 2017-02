¿Te es difícil encontrar trabajo?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

1. Ve a una agencia de empleo y luego sigue buscando



Enviar nuestro currículum a una agencia de empleo es una de las primeras decisiones que todos tomamos cuando estamos buscando trabajo. ¡Pero no te quedes con eso solamente! Visita el departamento de recursos humanos de las empresas también, busca oportunidades de empleo online y, lo más importante, habla con familiares, amigos y conocidos para que puedan ayudarte a encontrar empleo.



2. Organiza tus esfuerzos

En la desesperación por encontrar empleo corremos el riesgo de que nos sucedan dos cosas: o paralizarnos por sentirnos abrumados, o hacer las cosas a tontas y locas por la desesperación. ¡Y así no funciona! Para organizar tus esfuerzos en la búsqueda de trabajo, toma tu agenda y anota cada día qué harás para conseguir empleo, por las próximas 2 ó 3 semanas.



3. Envía un email a las empresas en las que te gustaría trabajar



Cuando empezamos a deprimirnos o desesperarnos porque no encontramos trabajo, a veces terminamos conformándonos con lo primero que surge. ¡No cometas ese error! Sigue apuntando alto y envía emails al departamento de recursos humanos de las empresas en las que te gustaría trabajar, no solo a aquellas en las que crees que podrías conseguir trabajo.



4. Haz de tu currículum una obra de arte

Tu currículum es tu herramienta para demostrar al mundo de qué estás hecho en el área laboral. ¡Haz que brille! No solo recuerda exponer tus estudios, experiencia, referencias y todo aquello que pueda tener valor para tus posibles empleadores, sino también ten en cuenta el diseño, el formato, e incluso el tipo y tamaño de letra.



Aunque me gustan las listas largas de consejos, creo que si estás teniendo problemas para encontrar trabajo lo que necesitas son unos pocos consejos pero muy efectivos como estos. Y sé que esto te ayudará: cómo encontrar trabajo por LinkedIn.



