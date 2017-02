Carnaval de Nueva Orleáns coincide con Juego de Estrellas

NUEVA ORLEÁNS, Louisiana(AP)

Las carrozas alegóricas, el desfile de bandas musicales y las fiestas callejeras están por entremezclarse con los espectaculares encestes de la NBA en Nueva Orleáns."Laissez les bons temps rouler!", es la frase en francés cajún que se pronuncia en épocas de carnaval, y que quiere decir "Dejen que los buenos tiempos rueden". Ahora, rodará también un balón de basquetbol, en el Juego de Estrellas de la NBA Bobby Hjortsberg, abogado local y capitán del desfile Krewe of Freret, dijo que los participantes en los espectáculos de este carnaval están emocionados por la realización del Juego de Estrellas en el mismo fin de semana. Además de arrojar desde una carroza los famosos collares con coloridas cuentas de vidrio o plástico, Hjortsberg prevé lanzar objetos relacionados con el basquetbol.Y muchos espectadores estarán sin duda buscando si alguien entre la multitud tiene una gran estatura. En una de esas, podría ser un astro de la NBA "Hay muchos fanáticos del basquetbol que son parte de nuestro desfile. Están al tanto de los lugares donde se encuentran (los hoteles que hospedarán a las figuras de la NBA ) y saben que muchos jugadores podrían andar por ahí", añadió Hjortsberg."Definitivamente la gente buscará si hay alguien. Si es así, trataremos de llamar su atención lanzándoles algo. Sería la única oportunidad que tendremos de darles un obsequio".El carnaval de Nueva Orleáns, conocido como Mardi Gras, es uno de los motivos por los que la NBA decidió dar a esta ciudad la sede del partido estelar por tercera ocasión.Lo hizo como una alternativa de emergencia, tras retirarle la sede a Charlotte por una ley de Carolina del Norte que limita las libertades de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).De inmediato, Nueva Orleáns se ofreció para organizar el partido. Prometió que la convergencia de la elite de la NBA con los primeros desfiles importantes del Mardi Gras sería una ventaja, en vez de una complicación."Estábamos en una postura en que nos encontrábamos ya preparados para el Mardi Gras y teníamos ya en curso nuestras operaciones para eventos especiales, lo que permitía insertar la NBA ", afirmó Ryan Berni, portavoz del alcalde Mitch Landrieu, en una entrevista con The Associated Press.Dueños de equipos, dirigentes de la NBA , jugadores y otros dignatarios recibieron invitaciones para las fiestas del viernes en las zonas más emblemáticas de la avenida Saint Charles.Tendrán también la oportunidad de disfrutar el Mardi Gras como cualquier lugareño, destacó Jay Cicero, presidente de la empresa organizadora de eventos Greater New Orleans Sports Foundation."¡Qué gran forma de dar a conocer el Mardi Gras entre la gente que quizás nunca ha estado acá!", dijo.