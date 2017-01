Cuatro consejos para auxiliar a mascotas con quemaduras

(Tomada de la Red)

Lo primero y más importante es llevar al animal afectado a un Médico Veterinario para que éste determine la gravedad y tome las precauciones necesarias para iniciar la recuperación.



Las altas temperaturas han provocado graves incendios en nuestro país. El incendio de Valparaíso, que no sólo dejó personas damnificadas, ya que los animales son víctimas silenciosas de este tipo de siniestros.



Como en otras catástrofes sucedidas en Chile, perritos y gatitos sufrieron las consecuencias del fuego, ya sea por negligencia de sus dueños, o porque debido a la velocidad de las llamas, nada pudieron hacer por ellos. Hoy improvisados albergues y universidades que imparten la carrera de Medicina Veterinaria de la zona destinan su espacio y dedicación al cuidado de mascotas que sufrieron quemaduras de diversos grados producto del fuego.



A nivel doméstico, las quemaduras más habituales en perros y gatos se producen por agua caliente, pisar cenizas, cables eléctricos en mal estado o sustancias corrosivas que les provocan daño. Si desafortunadamente tienes en tu casa una mascota herida por una quemadura y no sabes cómo proceder para darle los primeros auxilios, te entregamos algunas recomendaciones de Francisca Montero, Médico Veterinario de Royal Canin.



1.-Bajar la temperatura: si por negligencia o mala fortuna nuestra mascota se ve expuesta a una quemadura, lo primero que debemos hacer es llamar a un Médico Veterinario y escuchar sus indicaciones mientras la mascota es trasladada a una clínica.



Algunas recomendaciones generales podrían ser tratar de bajar la temperatura en la zona afectada, ya que reducirla es fundamental para que ésta se pueda curar bien, para lo cual se recomienda utilizar agua fría fresca o suero fisiológico.



Dependiendo de si la quemadura se produjo por una sustancia corrosiva, el Médico Veterinario recomendará limpiar la zona afectada, por lo que siempre es importante llamar primero al especialista antes de proceder con cualquier primer auxilio.



En caso de emergencia es importante nunca dar agua vía oral a las mascotas que puedan estar con algún compromiso de conciencia o incluso estar inconscientes; solo si el perro está totalmente alerta es posible darle agua fresca para mejorar su hidratación, mientras se deriva al hospital o clínica veterinaria.



2.-Cubrir la quemadura: una vez reducida la temperatura se debe cubrir la zona afectada con una gasa estéril con suero fisiológico, pero sin hacer presión. Hay que tener en consideración que una quemadura puede provocar en la mascota síntomas como fiebre, deshidratación o enrojecimiento de la piel.



Las quemaduras más frecuentes, que encontraremos en casos de incendio, son quemaduras de almohadillas, ya que ellas al escapar pueden pisar terreno con brasas escondidas. En el caso de los gatos al escaparse con los techos tienen mayor riesgo a quemar sus extremidades.



3.-Alimentación: En el mercado existen alimentos especiales que ayudan en la recuperación y convalecencia. Se puede dar directamente y si el médico veterinario lo requiere también se puede suministrar por sonda sin necesidad de diluir y al ser alimento húmedo ayuda a la hidratación.



4.-Consulta Veterinaria: Finalmente, es vital llevar al perrito o gatito al Médico Veterinario. Sólo él podrá determinar la gravedad de la quemadura y entregar el tratamiento adecuado para cada caso en particular.



Realizar un examen clínico completo también permitirá verificar si existen quemaduras internas de sus vías respiratorias, las que no necesariamente presentar signos visibles. Al igual que en humanos, las quemaduras son muy dolorosas y largas de curar, por lo que debes seguir al pie de la letra las recomendaciones del especialista.



En el caso de situaciones de emergencia similares a la vivida en Valparaíso, se debe cuidar que las mascotas no caminen sobre escombros, ya que pueden sufrir lesiones como cortes.



Con gatos y perros domesticados con vida interior, hay que tener un especial cuidado ya que si se escapan lo más probable es que se escondan en la casa más cercana. Las mascotas que viven al interior del hogar actúan de forma diferente que los perros y gatos callejeros.



“El Médico Veterinario es el profesional más idóneo al momento de recomendar un tratamiento de recuperación de quemaduras en mascotas. La consulta oportuna siempre será la mejor medida para evitar consecuencias mayores, sea cual sea el origen de la quemadura de nuestra mascota”, concluyó Francisca Montero.



Kit de primeros auxilios para mascotas:



-Gasa, suero fisiológico, tijeras, pinzas, guantes látex, bozal, cinta adhesiva médica.



Fuente:http://www.24horas.cl/tendencias/mascotas/cuatro-consejos-para-auxiliar-a-mascotas-con-quemaduras-2260875