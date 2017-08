Gatos y un extraño pueblo protagonizarán nuevo juego

(Tomada de la Red)

Hidetaka Suehiro, conocido como Swery65, ha presentado su nuevo videojuego: The Good Life, que nos llevará al autoproclamado "pueblo más feliz del mundo". Este proyecto buscará financiación en Fig con una campaña que se inaugurará el próximo 3 de septiembre.



The Good Life nos llevará a Rainy Woods, un pueblecito de las zonas rurales de Inglaterra, que se proclama como el más feliz de todo el mundo. Sin embargo, cuando llega la fotógrafa neoyorquina Naomi descubre que en realidad se esconde un extraño secreto.



El secreto es que los habitantes del pueblo se convierten en gatos en cuanto llega el ocaso. El pueblo se convierte en un lugar muy diferente a consecuencia de este suceso y muchas zonas son accesible solo para felinos.



Será un juego de rol con elementos de vida cotidiana, pero que nos llevará a una situación asombrosa. Por ahora no se ha anunciado ni para qué plataformas se lanzará este juego ni cuándo tienen previsto comercializarlo. Se espera que toda esa información se anuncie el 3 de septiembre, cuando se inicie su campaña de financiación.



