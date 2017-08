Los gatos y los perros también hacen ejercicio

(Tomada de la Red)

Kiara corre tras la pelota y la trae para que se la tire de nuevo.



La quinta vez no la persigue, ya su atención está centrada en la botella de agua vacía que alguien dejó tirada en el parque. La agarra y no la quiere soltar, su diversión ahora se traslada a que el dueño la persiga y le quite la botella. Misión imposible: es una Jack Russell Terrier que corre en círculos y puede alcanzar hasta los 56 kms por hora.



Esta hembra de 4 años tiene mucha energía, es desconcentrada e hiperactiva. Conocerla es necesario para pensar en el ejercicio idóneo, porque cada especie y raza tienen condiciones específicas.



Cuando alguien consigue una mascota, uno de sus deberes es pensar en el entrenamiento. “Para mantener un estado de salud adecuado, una de las recomendaciones es realizar ejercicio y mantener la actividad física constantemente”, asegura Carlos Cifuentes, veterinario de Pet Food Institute, quien añade que “cada mascota tiene un límite, se debe evitar el exceso de ejercicio, revisar el estado de salud y la condición corporal”.



En la tenencia responsable, el deporte es vital, tanto para perros como gatos.



La Asociación Británica de Veterinarios (BVA) asegura que ejercitar a los animales de compañía tiene beneficios generalizados: “Llevar a un perro a caminar o correr cuesta mucho menos que ir a un gimnasio y es mucho más divertido y gratificante. También ayuda a crear un vínculo más estrecho entre el propietario y el animal y puede tener un impacto muy positivo en el bienestar de todos”.

De igual manera pasa con los gatos. Cifuentes asegura que debe ser, mínimo, un juego de una hora diaria, pero no de manera continúa sino por intervalos espaciados durante el tiempo en que el minino esté despierto.

Es muy importante tener en cuenta que si la mascota es obesa debe llevarse a una consulta veterinaria para realizar un diagnóstico sobre si su gordura está asociada a una enfermedad como hipertensión arterial, diabetes y enfermedades articulares. Solo después se puede iniciar con la rutina de ejercicios.

El deporte, dice la Asociación Americana de Veterinaria, (AVMA) es, además, estimulación mental para una mascota, porque le permite “oler, ver y oír más allá de los límites de su patio”. En los gatos el estímulo con los juguetes es vital. En ambas mascotas el ejercicio “ayuda a preservar el tono muscular y el movimiento articular”.



Piense que estos animales serán parte de su vida durante mucho tiempo, “hay que invertir espacio y esfuerzo para hacer sus años felices”, concluye la AVMA.



Son maneras de dar cariño.



Fuente:http://www.elcolombiano.com/tendencias/que-su-mascota-mueva-las-4-patas-AG7109750