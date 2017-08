Seis helados caseros para mimar a perros y gatos

(Tomada de la Red)

Polos caseros para gatos ronroneantes. Helados de fruta para perros muy felices. Cubitos de hielo con sabores, juguetes congelados y hasta Frigopelos que se disfrutan a mordiscos. ¿Quién dijo que los helados son sólo para humanos? Los veterinarios explican que nuestros postres congelados son peligrosos para nuestros sacos de mimos, pero, para resolverlo, aquí van siete recetas divertidas, sencillas y muy rápidas para hacer en casa helados para gatos y perros. ¡Y que los disfruten a lametazo limpio!



Este calor… ¡no hay bigote que lo soporte! Los helados no son sólo refrescantes para las personas; con este calorazo, gatos y perros también disfrutan de un rico helado casero, en versión peluda. “Los helados son un refresco que ayuda a canes y felinos a beber agua, mantenerse frescos y también entretenidos en verano”, dice Martina Schops, especialista en nutrición veterinaria, y autora de Galletas para perros, recetas sanas y no alergénicas (Veloce Publishing, 2011).



¿Esto significa que podemos compartir con ellos nuestro cucurucho de helado Comtessa (¡disculpen la antigüedad ochentera!) con churretones de sirope de chocolate y un arsenal de virutas de caramelo? Lo cierto es que no: el experimento no sólo puede acabar en vomitona sobre la alfombra del salón, sino que además puede resultar peligroso para nuestro amigo de cuatro patas.



“Aunque es genial que mimemos e intentemos mantener frescos a gatos y perros, hay que tener mucho cuidado cuando les ofrecemos comida hecha para personas: nuestros helados pueden contener ingredientes como el chocolate, que son muy tóxicos para ellos”, aclara la veterinaria Paula Boyden, de la asociación protectora de animales Dogs Trust, que recomienda optar por productos sanos para ellos.



Es más: la leche de vaca y el azúcar de los postres congelados para personas a veces pueden causar problemas digestivos a nuestros peludos amigos. ¿Cuál es la clave entonces? Preguntar al veterinario, elegir siempre productos helados hechos para ellos (marcados con las etiquetas dog-friendly y cat-friendly, aunque aún poco frecuentes en España) o, la opción más peluda, hacerlos en casa con ingredientes que perros y gatos sí pueden comer y disfrutar a lametazo limpio. ¡Aquí van seis recetas divertidas y ronroneantes para lograrlo!



Los helados para felinos y canes son fáciles de hacer en casa, con fruta, latitas de comida y hasta con caldo de pollo, y les permiten hidratarse en verano.



1. Helados peludos de plátano: ¡qué rrricos!



¿Ofrecer plátano helado a tu saco de mimos? ¡Pues lograrás una bailonga sacudida de cola! Además de usar trucos refrescantes para perros y gatos, como cepillar mucho a tu amigo y dejarle botellas de plástico con hielo envueltas en toallas para que no pase tanto calor, el plátano es un ingrediente estupendo para congelar y convertir en un delicioso y saludable helado. El plátano es una de las frutas no tóxicas para gatos y perros, por lo que pueden comerla sin problemas. ¡Y también el protagonista de este primer helado peludo del verano!



Los ingredientes de esta receta son: un plátano maduro, un yogur sin grasa ni azúcar y, mejor aún, sin lactosa, y el contenido de medio yogur de agua. “Gatos y perros no pueden tomar grandes cantidades de yogur; pero si elegimos uno natural y sin azúcar, este alimento sí puede formar parte de los premios comestibles de los felinos y canes”, explica la veterinaria Patricia González.



No obstante, hay perros y gatos (aunque menos) intolerantes a la lactosa. Por eso, la repostera perruna Charo Ana, que regenta la pastelería y heladería para canes Miguitas, en Madrid, recomienda elegir para las recetas de helado “yogur natural sin lactosa, descremado y desnatado, o directamente agua”.



¿Y ahora qué? Sólo hay que batir todos los ingredientes hasta obtener un puré, volcar la mezcla en una cubitera o en moldes de helado y esperar a que se congele. ¡Guauu y miauu!



2. Polos caseros para ronronear de placer



Esta segunda receta de polos caseros para gatos y perros es apta incluso para reconocidos torpes culinarios: basta con echar mano (o pata, si tenemos ayuda) de la latita preferida de tu amigo y aderezarla con un poco de caldo de pollo sin sal. Lo mejor de todo es que los tendrás listos ¡en menos de 3 minutos! Humano: no tienes excusa peluda para no intentarlo.



Los ingredientes para preparar seis polos para gatos y canes pequeños son: una latita de la comida húmeda o lata de atún sin sal, y un cuarto de taza de caldo de pollo sin sal (mejor si es casero). Para prepararlos, basta con batir todo y meterlo en moldes de helados pequeños o en una cubitera para hacer hielo con un palo de polo que los sostenga. ¡Aquí Cabo, el editor peludo de En el Nombre del Gato nos enseña cómo!







Si tu peludo amigo es de mayor tamaño, adapta las cantidades a su paladar, y usa un recipiente más grande: tendrá un sabroso cubo de hielo con el que jugar a lametazo limpio durante mucho más tiempo. Lic, lic, lic… ¿Hay algo más dulce que tu bola de pelo feliz mientras lame un buen helado?

3. Helados perrunos muy enrollados



¿Cuál es la misión peluda del verano? ¡Pasárselo bien y estar fresquitos! ¿O no? Pues para lograrlo, un juguete tipo kong congelado es imbatible. Los kong son geniales para que los perros los mordisqueen, ya que están hechos de goma resistente, con recovecos que podemos rellenar de comida y agujeros a cada lado.



“Los canes necesitan morder, en especial cuando son cachorros, pues les ayuda a liberar estrés; por eso es importante darles juguetes que puedan masticar”, concluye un estudio sobre comportamiento canino realizado por la Universidad de Tufts. ¿Y cómo hacer aún más perruno el kong en verano? Lo has adivinado: ¡rellenándolo de helado canino!



Una receta sencilla para ello es cocer pollo (deshuesado) con patatas y pasarlo todo por la batidora cuando esté bien blandito, con parte del caldo. Pss: los vagos de remate pueden usar una de sus latitas preferidas, de comida ya preparada. Ahora sólo falta rellenar el kong y meterlo en el congelador para que se convierta en helado. “¡¿Y cuál es la versión gatuna de este postre?!”, me pregunta mi gato Billy; pues puedes hacer la misma receta, o sustituir el pollo por atún sin sal, y rellenar uno de los puzles de comida para felinos sesudos. ¡Ya tenemos una hora de sabrosa diversión peluda por delante!4. Helados tutifruti para perros y gatos muy fresquitos



Una manzana pelada y sin semillas es segura y sana para gatos y perros. Este alimento forma parte, junto con plátanos, peras (siempre que sean peladas y sin semillas), fresas y arándanos, de la lista de frutas aptas para nuestros peludos comensales.



“Frutas como la manzana y la pera aportan grandes beneficios a perros y gatos: aunque no necesitan tomar grandes cantidades, este alimento en proporciones moderadas les aporta beneficios, fibra y vitaminas“, dice el dietista veterinario Carlos Alberto Gutiérrez, creador de Nutricionista de Perros. Los beneficios que tienen algunas frutas para perros y gatos han sido también estudiados por Rick Woodford, autor de Alimenta mejor a tu mejor amigo (Feed your best friend better, Andrews McMeel, 2012). Woodford dice que “aportan antioxidantes y otras vitaminas importantes para asegurar la salud del animal a largo plazo”.



Para preparar este helado peludo de frutas tan fresquito, capaz de levantar las orejas a la bola de pelo más repantingada de tu casa, necesitas una taza de zumo de manzana (sin semillas), un plátano maduro, una tacita de fresas o pera (también sin semillas), y un yogur desnatado, sin grasa y sin lactosa. De nuevo, en caso de dudas, podemos sustituir el yogur por un vaso de agua.



Su elaboración es muy rápida: basta con triturar la fruta en una batidora, echar la mezcla en una cubitera y dejar que repose en el congelador un mínimo de cuatro horas. ¡Listo para disfrutar a lametazo limpio!



Hay muchos alimentos que son saludables para los perros. Foto: Dog food dude



5. Cubitos de hielo gatunos muy sabrosos



Un poco de caldo de pollo casero sin sal, una calabaza cocida, unos arándanos y hasta ese plátano blandengue que ennegrece en los confines de tu nevera, machacado y disuelto con un poco de agua, pueden transformarse en un helado gatuno y perruno ¡en menos de lo que suena un ladrido!



Para esta receta, aprovecha y dale una segunda vida digna a tu vieja cubitera: rellénala con el líquido preparado, y ¡en pocas horas se habrá convertido en un suministrador de sabrosos y saludables helado peludos! Recuerda sacarlos del congelador unos minutos antes de ofrecérselos a tu amigo, y mojarlos un poco para evitar que se les queden pegados a la lengua. También puedes añadirlos al agua de beber. ¡Qué gustazo tan refrescante para las orejas!.



6. Frigopelos que se comen a bocados



Pero, ¿qué ocurre si el calor no nos deja fuerza ni para sacar la batidora del armario? En estas ocasiones, hay que echar pata de una rápida de emergencia: la receta helada para felinos y canes ultrarrápida.



La idea es cortar unos trozos de pollo cocido en dados pequeños, y hacerse con unos gajos de manzana sin pepita. Para nuestros mininos sibaritas (purrr, recuerda que por eso los queremos), prueba lo mismo con trozos de atún o alguna gambita pelada y troceada. ¡Se relamerán los bigotes! Sólo hay que introducir estos ingredientes en la nevera cortados en trozos o en daditos dentro de una tartera, esperar a que se congelen y ¡listos! ¡Feliz Frigopelos, amigos gatos y perros!



Fuente:http://elasombrario.com/helados-caseros-mimar-perros-gatos/